Ken Yokoyamaおよそ3年ぶりとなる最新作、自身の軌跡と新たな指針を提示するセルフコンピレーションアルバム「Songs Of The Living Dead」を10/10にリリースする。リリース日の翌日10/11(木)に TOKYO FM/JFN38局「SCHOOL OF LOCK!」へ横山健、初の生出演が決定。

この日の「SCHOOL OF LOCK!」放送では、横山健が10代の悩みに電話で直接相談にのる授業を行う予定。10代から募集する悩みは、バンド、恋、部活、進路。誰にも相談できない悩みなど、今悩んでいることであれば、どんな悩みでも受け付けいる。こちらは「SCHOOL OF LOCK!」のBBS「学校掲示板」から書き込むことができる。

生出演の日時は10/11(木)22:00からのTOKYO FM/JFN38局「SCHOOL OF LOCK!」、radikoからでも視聴できる。