GLAY、1年ぶりとなるニューシングル発売を発表！

来年2019年にデビュー25周年を迎えるGLAYが、約1年ぶりとなるニューシングルを11月14日に発売することを発表した。

56枚目となるシングルのタイトルは「愁いのPrisoner/YOUR SONG」。「愁いのPrisoner」は数々の名曲を書き下ろしてきたTAKURO作詞作曲であり、GLAYが得意とするメロディが心地よいロックナンバーに仕上がっている。

また、この楽曲は過去の恋愛と時の流れを歌っており、今も愛している(囚われている) 気持ちをPrisonerと言い換えた文学的な歌詞も魅力の一つである。

対してTERU作詞作曲の「YOUR SONG」は、先日行われたスペシャルオリンピックス日本公式応援ソング。既にライブでも披露されている楽曲で、 TERUが表現したかった「国境や全てを超えて楽しめる曲。そして夢を追いかける事をストレートに応援する歌」が楽曲全面から滲み出ている。TERUの人柄が出ている楽曲とも言えるだろう。メロディもGLAY流応援歌と言わんばかりのアップテンポで、ホーンセクションなどが軽快に響く「YOUR SONG」。楽曲途中の歌詞で「Oh Doo bee Doo wop」がリフレインする箇所は、「国境や全てを超えて楽しめる曲」をまさに体現したパートであり、既にライブでもシンガロングが起こる楽曲となっている。

その他、CDには「LUNATIC FEST. 2018」で披露した数々の超レアなコラボや、今年の夏に行われた函館野外ライブ「GLAY × HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3」のライブ音源が収録される。

DVDには全編LAで撮影を行った「愁いのPrisoner」、「YOUR SONG」2曲のMusic Videoに加え、LA撮影を追ったドキュメンタリー映像、そして「LUNATIC FEST. 2018」でのライブ映像を収録し、超ボリューム満点の内容に!

また同時に今回のジャケット写真も解禁されており、砂漠に車が刺さった、なんとも不思議でアートな場所で撮影された印象的な一枚。MVと合わせて、まさに“これぞGLAY” と言える壮大なスケールの作品となっているので、ミュージックビデオの解禁も是非楽しみにしてもらいたい。

デビュー25周年に向けてGLAYが平成の最後を駆け抜ける!!

■リリース情報

【GLAY 56th SINGLE】

タイトル:愁いのPrisoner/YOUR SONG

発売日:2018年11月14日(水)

・CD+DVD盤

PCCN-00031 ¥2,000+税

・CD Only盤

価格:¥1,200+税

PCCN.00032 ¥1,200+税

▼ DISC1 (CD)

1. 愁いのPrisoner

2. YOUR SONG スペシャルオリンピックス日本公式応援ソング

3. 彼女の“Modern…” feat.EXILE NESMITH (from LUNATIC FEST. 2018)

4. 誘惑 feat.SUGIZO (from LUNATIC FEST. 2018)

5. FATE (from LUNATIC FEST. 2018)

6. 君が見つめた海 (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

7. YOUR SONG (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

▼ DISC2 (DVD)

1. 愁いのPrisoner (Music Video)

2. YOUR SONG (Music Video)

3. GLAY MAKING MOVIE of MUSIC VIDEO in LOS ANGELES

4. サバイバル (from LUNATIC FEST. 2018)

5. BELOVED feat.EXILE TAKAHIRO (from LUNATIC FEST. 2018)

6. SHUTTER SPEEDSのテーマ feat.明希 (from LUNATIC FEST.2018)

先着予約購入特典

GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3 ライブ映像ストリーミングカード

函館野外の映像が早くも特典で見る事が出来ます!是非あの感動を再び感じて下さい!

※ストリーミングカードの絵柄は全国レコードショップ、G-DIRECT、セブンネットで別となります。

収録予定映像

▼Yes,summerdays / BELOVED

▼Yes,summerdays / Freeze My Love

※セブンネット限定特典

G-DIRECT: https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=1183

セブンネット: https://7net.omni7.jp/detail/1301405545

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07J1Z7WYX

TOWER RECORDS ONLINE: https://tower.jp/item/4811857

HMV&BOOKS online: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9250961

■ライブ情報

【GLAY MOBILE Presents 10th Anniv. Tour「平成最後のGLAYとChristmas 2018 〜SURVIVAL〜」】

2018年

11月27日(火) 東京・Zepp DiverCity 開場18:00/開演 19:00

11月28日(水) 東京・Zepp DiverCity 開場17:30/開演 18:30

12月3日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside 開場18:00/開演 19:00

12月4日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:30/開演 18:30

12月6日(木) 愛知・Zepp Nagoya 開場18:00/開演 19:00

12月7日(金) 愛知・Zepp Nagoya 開場17:30/開演 18:30

12月13日(木) 福岡・Zepp Fukuoka 開場18:00/開演 19:00

12月14日(金) 福岡・Zepp Fukuoka 開場17:30/開演 18:30

12月18日(火) 東京・Zepp DiverCity 開場18:00/開演 19:00

12月19日(水) 東京・Zepp DiverCity 開場17:30/開演 18:30

12月22日(土) 北海道・Zepp Sapporo 開場17:00/開演 18:00

12月23日(日) 北海道・Zepp Sapporo 開場16:00/開演 17:00

http://www.glay.co.jp/news/detail.php?id=2806