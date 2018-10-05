『ゾンビランドサガ』ぶちあげキャンペーン開催決定！　第1弾は本渡楓さん・田野アサミさんら出演の生特番、10／11にAbemaTVで放送

この度、オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』の放送開始を記念して、佐賀県や視聴者を盛り上げる「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」の開催が決定しました！
キャンペーンの第1弾は、第2話放送直前となる10月11日(木)にAbemaTVで生特番を放送。この生特番を皮切りに、佐賀県まで縦断したキャンペーンを展開します。
さらに、12月21日よりTVアニメ「ゾンビランドサガ」Blu-rayシリーズ全3巻の発売が決定しました。こちらもあわせてご紹介しましょう。
「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」とは
●主要キャストが、様々なイベントに参加して、本作の舞台である佐賀県は勿論、ゾンビランドサガの視聴者を盛り上げていく企画。
●10月11日(木)22:30から、AbemaTVにて『TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～』を放送。この生特番を皮切りに、10月20日(土)には「さが維新まつり」のプレイベントで特別ゲストとの”ぶちあげトークショー”を実施。
▲維新まつりビジュアル
●11月3日(土)の「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」では、ゾンビランドサガの“ヒット祈願”で”バルーンをぶちあげ”、11月17日(土)の「伊万里湾大花火」では、ゾンビランドサガのために“巨大な花火をぶちあげ”ます。
●さらに、今後大型企画の続報も控えており、6名のキャストがどのイベントに参加するか？など、今後の動向に注目が集まります。
TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～情報
番組名：TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～
放送日時：2018年10月11日(木) 22時30分～23時30分
放送チャンネル：Abemaアニメチャンネル
出演：
本渡楓（源さくら役）
田野アサミ（二階堂サキ役）
種田梨沙（水野愛役）
河瀬茉希（紺野純子役）
衣川里佳（ゆうぎり役）
田中美海（星川リリィ役）
※出演者は変更の可能性がございます。
内容：TOKYO MXほかで毎週木曜日放送中のTVアニメ「ゾンビランドサガ」の第2話直前に、メインキャスト6人による生放送特番が決定！ ゾンビランドサガを6人が解説します！
「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」スケジュール
●10月11日
第１弾「TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～』をAbemaTVにて放送
●10月20日
第2弾「さが維新まつり」のプレイベントでキャストが特別ゲストと“ぶちあげトークショー”を開催
●11月3日
第3弾「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」
バルーンフェスタで「ヒット祈願飛行」を開催
●11月17日
第4弾「 Cygames Presents 伊万里湾大花火2018 」
ゾンビランドサガのために大型花火がぶちあがる！
●第5弾のキャンペーン内容は随時公開予定！
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
BD発売情報！
★オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-rayシリーズ全3巻の発売が決定！各巻にゾンビィソングがついてきます！是非チェックしてください！
＜商品情報＞
◆ゾンビランドサガ SAGA.1
発売日：12月21日（金）
価格：14,000円（税抜）
品番：EYXA-12123/B
収録内容：第1話～第4話＋特典映像
永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）
◆ゾンビランドサガ SAGA.2
発売日：2月22日（金）
価格：14,000円（税抜）
品番：EYXA-12124/B
収録内容：第5話～第8話＋特典映像
永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）
◆ゾンビランドサガ SAGA.3
発売日：4月26日（金）
価格：14,000円（税抜）
品番：EYXA-12125/B
収録内容：第9話～第12話＋特典映像
永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）
＜SAGA.1～3 初回仕様＆初回特典(封入)＞
・初回仕様：キャラクターデザイン深川可純描き下ろし三方背ケース
・初回特典(封入)：特製ブックレット
作品情報
オリジナルTVアニメ「ゾンビランドサガ」
＜放送情報＞
＜放送情報＞
AbemaTV：10月4日より毎週木曜日23:30～
視聴ページ
AT-X：10月4日より毎週木曜23:30～
TOKYO MX：10月4日より毎週木曜日24:00～
サンテレビ：10月4日より毎週木曜日24:00～
BS11：10月4日より毎週木曜日24:30～
サガテレビ：10月5日より毎週金曜日25:25～
TVQ九州放送：10月5日より毎週金曜日26:58～
●リピート放送
AbemaTV：10月5日より毎週金曜日25:30〜ほか
AT-X：10月6日より毎週土曜日15:30～
10月7日より毎週日曜日22:30～
10月10日より毎週水曜日7:30～
最新スタッフ＆キャスト情報
＜STAFF＞
原作：広報広聴課ゾンビ係
監督：境宗久 （劇場版『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』）
シリーズ構成：村越繁 （アニメ「シドニアの騎士」）
キャラクターデザイン：深川可純（アニメ「アイドリッシュセブン」）
美術監督：小倉一男
撮影監督：柳田貴志
色彩設計：佐々木梓
編集：後藤正浩
音楽：高梨康治
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
音響制作：dugout
アニメーション制作：MAPPA
オープニングテーマ：徒花ネクロマンシー
エンディングテーマ：光へ
アーティスト：源 さくら（本渡 楓）、二階堂サキ（田野アサミ）、水野 愛（種田梨沙）、紺野純子（河瀬茉希）、ゆうぎり（衣川里佳）、星川リリィ（田中美海）
＜CAST＞
巽 幸太郎：宮野 真守
源 さくら：本渡 楓
二階堂 サキ：田野 アサミ
水野 愛：種田 梨沙
紺野 純子：河瀬 茉希
ゆうぎり：衣川 里佳
星川 リリィ：田中 美海
山田 たえ：？
警察官Ａ：吉野裕行
ロメロ：高戸 靖広
TVアニメ「ゾンビランドサガ」公式サイト
TVアニメ「ゾンビランドサガ」公式ツイッター（＠zombielandsaga）