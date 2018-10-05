『ゾンビランドサガ』ぶちあげキャンペーン開催決定！　第1弾は本渡楓さん・田野アサミさんら出演の生特番、10／11にAbemaTVで放送

この度、オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』の放送開始を記念して、佐賀県や視聴者を盛り上げる「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」の開催が決定しました！

キャンペーンの第1弾は、第2話放送直前となる10月11日(木)にAbemaTVで生特番を放送。この生特番を皮切りに、佐賀県まで縦断したキャンペーンを展開します。

さらに、12月21日よりTVアニメ「ゾンビランドサガ」Blu-rayシリーズ全3巻の発売が決定しました。こちらもあわせてご紹介しましょう。

「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」とは

●主要キャストが、様々なイベントに参加して、本作の舞台である佐賀県は勿論、ゾンビランドサガの視聴者を盛り上げていく企画。

●10月11日(木)22:30から、AbemaTVにて『TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～』を放送。この生特番を皮切りに、10月20日(土)には「さが維新まつり」のプレイベントで特別ゲストとの”ぶちあげトークショー”を実施。

▲維新まつりビジュアル

▲維新まつりビジュアル

●11月3日(土)の「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」では、ゾンビランドサガの“ヒット祈願”で”バルーンをぶちあげ”、11月17日(土)の「伊万里湾大花火」では、ゾンビランドサガのために“巨大な花火をぶちあげ”ます。

●さらに、今後大型企画の続報も控えており、6名のキャストがどのイベントに参加するか？など、今後の動向に注目が集まります。

TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～情報

番組名：TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～

放送日時：2018年10月11日(木) 22時30分～23時30分

放送チャンネル：Abemaアニメチャンネル

出演：

本渡楓（源さくら役）

田野アサミ（二階堂サキ役）

種田梨沙（水野愛役）

河瀬茉希（紺野純子役）

衣川里佳（ゆうぎり役）

田中美海（星川リリィ役）

※出演者は変更の可能性がございます。

内容：TOKYO MXほかで毎週木曜日放送中のTVアニメ「ゾンビランドサガ」の第2話直前に、メインキャスト6人による生放送特番が決定！ ゾンビランドサガを6人が解説します！

「ゾンビランドサガぶちあげキャンペーン」スケジュール

●10月11日

第１弾「TVアニメ「ゾンビランドサガ」～私たち、生きてる？2話放送直前SP特番～』をAbemaTVにて放送

●10月20日

第2弾「さが維新まつり」のプレイベントでキャストが特別ゲストと“ぶちあげトークショー”を開催

●11月3日

第3弾「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」

バルーンフェスタで「ヒット祈願飛行」を開催

●11月17日

第4弾「 Cygames Presents 伊万里湾大花火2018 」

ゾンビランドサガのために大型花火がぶちあがる！

●第5弾のキャンペーン内容は随時公開予定！

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

BD発売情報！

★オリジナルTVアニメ『ゾンビランドサガ』Blu-rayシリーズ全3巻の発売が決定！各巻にゾンビィソングがついてきます！是非チェックしてください！

＜商品情報＞

◆ゾンビランドサガ SAGA.1

発売日：12月21日（金）

価格：14,000円（税抜）

品番：EYXA-12123/B

収録内容：第1話～第4話＋特典映像

永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）

◆ゾンビランドサガ SAGA.2

発売日：2月22日（金）

価格：14,000円（税抜）

品番：EYXA-12124/B

収録内容：第5話～第8話＋特典映像

永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）

◆ゾンビランドサガ SAGA.3

発売日：4月26日（金）

価格：14,000円（税抜）

品番：EYXA-12125/B

収録内容：第9話～第12話＋特典映像

永続特典：特典CD（ゾンビィソング2曲収録）



＜SAGA.1～3 初回仕様＆初回特典(封入)＞

・初回仕様：キャラクターデザイン深川可純描き下ろし三方背ケース

・初回特典(封入)：特製ブックレット

作品情報

オリジナルTVアニメ「ゾンビランドサガ」

＜放送情報＞

＜放送情報＞

AbemaTV：10月4日より毎週木曜日23:30～

視聴ページ

AT-X：10月4日より毎週木曜23:30～

TOKYO MX：10月4日より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：10月4日より毎週木曜日24:00～

BS11：10月4日より毎週木曜日24:30～

サガテレビ：10月5日より毎週金曜日25:25～

TVQ九州放送：10月5日より毎週金曜日26:58～

●リピート放送

AbemaTV：10月5日より毎週金曜日25:30〜ほか

AT-X：10月6日より毎週土曜日15:30～

10月7日より毎週日曜日22:30～

10月10日より毎週水曜日7:30～

最新スタッフ＆キャスト情報

＜STAFF＞

原作：広報広聴課ゾンビ係

監督：境宗久 （劇場版『ONE PIECE FILM STRONG WORLD』）

シリーズ構成：村越繁 （アニメ「シドニアの騎士」）

キャラクターデザイン：深川可純（アニメ「アイドリッシュセブン」）

美術監督：小倉一男

撮影監督：柳田貴志

色彩設計：佐々木梓

編集：後藤正浩

音楽：高梨康治

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響制作：dugout

アニメーション制作：MAPPA

オープニングテーマ：徒花ネクロマンシー

エンディングテーマ：光へ

アーティスト：源 さくら（本渡 楓）、二階堂サキ（田野アサミ）、水野 愛（種田梨沙）、紺野純子（河瀬茉希）、ゆうぎり（衣川里佳）、星川リリィ（田中美海）

＜CAST＞

巽 幸太郎：宮野 真守

源 さくら：本渡 楓

二階堂 サキ：田野 アサミ

水野 愛：種田 梨沙

紺野 純子：河瀬 茉希

ゆうぎり：衣川 里佳

星川 リリィ：田中 美海

山田 たえ：？

警察官Ａ：吉野裕行

ロメロ：高戸 靖広

TVアニメ「ゾンビランドサガ」公式サイト

TVアニメ「ゾンビランドサガ」公式ツイッター（＠zombielandsaga）