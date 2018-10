海外医療ドラマの何？なぜ？を大検証♡知って得する海外医療ドラマのアレコレ【永久保存版】

スタッフドクター、レジデント、アシスタントなどのあの名称って気になりません?海外医療ドラマがお好きな方であれば、きっと一度は聞いたことがあるドクター達の称号。Dr.になるための険しい道のりと共に名称などをご紹介。これを知ったら医療ドラマがもっと面白くなるのかも?

海外医療ドラマの何?なぜ?を大検証!!!

https://images.spoilertv.com

『シカゴ・ホープ』

『グレイズ・アナトミー恋の解剖学』

『ER緊急救命室』

『ナイトシフト 真夜中の救命医』

『コード・ブラック 生と死の間で』

『ロイヤル・ペインズ ー救命医ハンクー』

『コール・ザ・ミッドワイフ』

『ロイヤルペインズ 〜救命医ハンク〜』

『 ボディ・オブ・プルーフ 死体の証言』

『ベン・ケーシー』

『コンバット・ホスピタル 戦場救命』

https://m.media-amazon.com

『ダナ&ルー〜リッテンハウス女性クリニック〜』

『スリー・リバーズ 〜命をつなぐ熱き医師たち』

『ナース・ジャッキー 』

『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』

『プライベート・プラクティス』

『カジュアルティ』

『セント・エルスウェア』

『女検死医ジョーダン』

『メディック』

『ザ・ニック』

『M.I. 緊急医療捜査班』

https://m.media-amazon.com

『マーシー・ホスピタル』

『NIP/TUCK マイアミ整形外科医』

『しあわせの処方箋』

『シカゴ・ホープ』

『マスターズ・オブ・セックス』

『グッドドクター』

『The Resident』などなど・・・

まだまだ沢山ありますが・・・

医療ドラマと言われる海外ドラマは沢山ありますよね。

おそらく、海外の医療ドラマを何気なく見てはいるものの・・・

医療ドラマをみていて気になることってありませんか?

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 20: A General view of an event where ABC x POPSUGAR Present ANATOMY OF AN ICON: 15 Seasons Of Grey's Anatomy Art Curated By THNK/1994 on September 20, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Rich Polk/Getty Images for POPSUGAR)

もちろん医療用語はさておき・・・・

(こちらは、ご自身が医療関係者ではなければ、そんなに大切なポイントではありませんよね?)

ただ・・・

気になるのが、インターン、レジデント、アテンディングなどなど普通の世界とは違った肩書(

称号)が沢山出てきくるところなのでは?

https://m.media-amazon.com

あの違いって何???

って思ったことのある方はいらっしゃいませんか?

そんな海外医療ドラマの不思議?アレコレをご紹介していこうと思います。

アメリカでのドクターになるための険しい道のり

https://i.pinimg.com

まずは、アメリカでDr.になる方法をおおまかにご説明すると・・・

(後程詳しく説明させていただきます)

《インターン》

医師としての免許を取得したばかりの実習生としての扱い。

最初の1年間は、インターンとして各科を回って働かなくてはなりません。

↓

《レジデント》

インターンが終わった後に、それぞれの専門医療分野に分かれて3年以上の研修が行われます。

↓

《一般内科医、一般外科医、専門医など》

レジデントとしての研修が終わった後に、内科医、外科医、産婦人科医などの専門医になります。

その後に、専門分野に特化したお医者になる人もいらっしゃいます。

https://i.pinimg.com

日本でも病院によっては、レジデントと呼んでいる病院もあるそうですが・・・。

先ほどご説明したアメリカでのレジデントとは、一人立ちできる程の医療技術を一通り身につけるまでをレジデントと呼ぶことが多いようですね。

1年目の研修医をインターンと呼び、初期臨床研修医(通常2年間)をジュニアレジデント、専門領域の研修を行う後期臨床研修医(通常3年目以降)をシニアレジデントなどと呼ぶところもあるようで・・・・

病院や医療機関、州などによっても若干呼び方が違うようです。

アメリカでお医者様になろうとしたら、ものすご~く大変!!

https://images.spoilertv.com

アメリカでお医者様になろうとしたら、日本とは違ってものすご~く大変なんですよ。

①《アメリカの大学医学部 4年》

↓

②《メディカルスクール 4年》

↓

③《レジデント 4年》

※このレジデント(レジデンシ―)の4年の最初の1年目はインターン

↓

④《フェロー 3~10年》

↓

⑤《ドクター》

GREY'S ANATOMY - 'Hold Back the River' - Amelia, Koracick and DeLuca perform a risky, groundbreaking procedure using ultrasound waves to remove a young patient's brain tumor. Meanwhile, Meredith and Jo work with different polymers to try to salvage their project submission; and Richard's AA sponsor is admitted to Grey Sloan with a DNR, on 'Grey's Anatomy,' THURSDAY, APRIL 5 (8:00-9:00 p.m. EDT), on The ABC Television Network. (Kelsey McNeal/ABC via Getty Images)KEVIN MCKIDD, JESSICA CAPSHAW, CATERINA SCORSONE

というように、ようやくドクターとして認められるまでにこんなに時間が・・・

おまけに学費もかなりかかります。

海外の知り合いのお子様がお医者様の道を目指しているので、聞いてはいたのですが・・・

大変ですね。

これを聞いただけでも、Dr.になるのは日本の何倍も大変なんだってことがお分かりになるはずです。

もちろん日本の医学部に入学するのも本当に大変だとは存じておりますよ。

ただ、入学してからのことを考えると・・・

アメリカは、本当に頭が下がるほど大変そうですよね。

https://m.media-amazon.com

さて、それでは簡単に先ほどの流れをご説明すると・・・・

アメリカでは、日本とは違って大学の医学部や普通の学部(ただし必要履修科目あり)を卒業し学士を取得。

その後メディカルスクールと言う所に入学。

メディカルスクールでは、1,2年生が学校内での授業。3,4年生が病院臨床実習をするのです。

レジテントになるための準備とも言えるのでしょうか・・・・

ER -- Season 1 -- Pictured: (standing l-r) Sherry Stringfield as Doctor Susan Lewis, Anthony Edwards as Doctor Mark Greene, George Clooney as Doctor Doug Ross, Eriq La Salle as Doctor Peter Benton (seated l-r) Noah Wyle as Doctor John Carter, Julianna Margulies as Nurse Carlo Hathaway -- Photo by: Chris Haston/NBCU Photo Bank

その後、メディカルスクールを卒業してからお医者様の卵としてレジデントという呼び名の4年間の実習に入ります。

その1年目をインターンと呼んでおり、そのレジデントの4年間の課程を終えて、ようやくドクターに・・・・

ただ、そこからさらに自分が学びたいと思っている医療の専門分野を極めたい人のためにフェローシップという道を選ぶ人もいます。

THE NIGHT SHIFT -- 'Aftermath' Episode 210 -- Pictured: (l-r) Eoin Macken as TC Callahan, JR Lemon as Kenny, Robert Bailey Jr. as Paul Cummings -- (Photo by: Lewis Jacobs/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

なんとなく流れをご理解いただけたと思いますが・・・・

もっと詳しくお知りになりたい方のためにこれから順番に細かく説明していきますね。

Hawthorne (2009)

https://m.media-amazon.com

アメリカでDr.になるまでの長~い道のり

ER -- Season 8 -- Pictured: (l-r) Alex Kingston as Doctor Elizabeth Corday, Paul McCrane as Doctor Robert Romano, Ming-Na as Doctor Deb Chen, Michael Michele as Doctor Cleo Finch, Anthony Edwards as Doctor Mark Greene, Goran Visnjic as Doctor Luka Kovac, Noah Wyle as Doctor John Carter, Maura Tierney as Doctor Abby Lockhart, Eriq La Salle as Doctor Peter Benton, Sherry Stringfield as Doctor Susan Lewis, Laura Innes as Doctor Kerry Weaver -- Photo by: Robert Trachtenberg/NBCU Photo Bank

先ほどご紹介した医師への道のりを下記の順番に詳しくご説明していきますね。

①《アメリカの4年制大学》

↓

②《メディカルスクール入学~卒業》

↓

③《レジデント 4年間》

※このレジデント(レジデンシ―)の4年の最初の1年目はインターン

↓

④《フェロー 3~10年間》

↓

⑤《ドクター》

①4年制大学

《4年制大学》

文系・理系問わず一般の4年制大学に入学します。

4年制大学では、主だった専攻の他に、物理学・一般化学・有機化学 ・生物学・微積分学・英語を履修が必須。

もしくは、医学進学課程 (Pre-Med Course) に進み、物理学・化学・生物学のプログラムを履修。

例えば文系に進んで、文学・英語学などを主に専攻していたとしても、基礎科学5教科と言われる物理学・一般化学・有機化学 ・生物学・微積分学と英語を履修すれば医学校への入学要件を満たされるそう。

② メディカルスクール

《メディカルスクール》

メディカルスクール(school of medicine/医科大学院)に進学するためには、一般の4年制大学学士号を取得し、アメリカ・カナダのメディカル・スクール入学においては「MCAT(Medical College Admission Test :医科大学入学試験)」とよばれる共通試験に合格することが入学条件。

その試験は、物理学、生物学、口頭試問、小論文の試験が出題されます。

ただ、さすがアメリカと言えるのが・・・・

(日本でも最近推薦入試やAO入試などではこのことが利点になるともいわれておりますが・・・)

多くの大学で、受験者にはボランティア活動を要求しています。

受験するにあたって、ボランティアが必要項目とされているわけではありませんが・・・

ほぼすべての受験者が総合病院や、あらゆる分野の研究所等にてボランティア経験2年以上の経験があるために、そのボランティア経験がない受験者はほぼ合格できないという現状になっているそう。

メディカルスクール入学後

《メディカルスクール入学後》

このものすごく大変な条件をクリアしてメディカルスクールに合格した人は、メディカルスクール(4年制の専門職大学院)で、専門の医学教育を受けることが出来るのです。

ただ、州立大学の場合においては、各大学の置かれる州の出身者が優先されます。

いわゆる日本でいう地域枠というところでしょうか・・・

(卒業後もその州に残って仕事をしてくれると言う前提でということ)

このメディカルスクールでの教育は、病院の医師が教えるわけではなく、医学教育の専門家が行います。

これは、その方が教育効果を上げ経済効果を高める事ができるとされているからだそう。

2年間の基礎医学+2年間の臨床医学及び病院実習という合計4年間医学を専門的に勉強することになります。

このメディカルスクールにいる間に「合衆国医師免許試験 (USMLE; United States Medical Licensing Examination)」のStep I(基礎医学)、Step II(臨床医学)の試験を段階的に受けることになります。

メディカルスクール卒業

それらをクリアして卒業すると、医学博士号 (M.D./メディカル・ドクター)が与えられます。

そして、最後にUSMLE Step III(臨床技能試験)を受けて、それぞれ指定の研修病院先にインターンとして配属されます。

https://m.media-amazon.com

インターンシップ1年目

やっとメディカルスクールを卒業して、医学博士号(M.D.)を取得したとしても、ここからが医師としての本番。

まだまだ一人前の医師にはなれないのです。

ここからは、下積み時代となって、寝る間もなく働かされます。

というよりも学ばなければなりません。

『グレイズ・アナトミー恋の解剖学』のメレディスらの最初がこの過程ですね。

卒業して「M.D. (Doctor of Medicine)」をもらって働き始めたという感じです。

「マッチング」という制度によって、配属される研修病院先で基本的な処置や診療のみが許可されてはじめて医療の現場でも臨床研修がスタートします。

https://m.media-amazon.com

《インターンシップ1年目》

いわゆる医師の免許があるにもかかわらず、病院での雑用係のように扱われるインターン。

ちなみに・・・Internship(インターンシップ)と正式には呼びます。

研修病院での臨床研修最初の1年を「Internship(インターンシップ)」と呼んで、主要な診療科を一通り回るのが一般的です。

アメリカでは、ティーチングホスピタル(TeachingHospital)と呼ばれる病院や日本の大学病院のような、大きな総合病院が対象となります。

https://m.media-amazon.com

レジデンシー(3~6年位)

《レジデンシー(3~6年)》

インターンシップ1年目が終わると、各診療科ごとに研修期間の異なる「Residency(レジデンシー)」と呼ばれる段階に進みます。

その年数は、それぞれの各診療科によって違うのですが、3~6年の研修が行われます。

その後、「Board Certification Examination(認定試験)」という試験を受験します。

この試験に合格して初めて「アテンディング/Attending doctor」(主治医、医局員)という肩書きになれるのです。

https://m.media-amazon.com

「アテンディング/Attending doctor」(主治医、医局員)という肩書きも『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』などで良く聞きますよね。

『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』に第5シーズンより出演していたオーウェン・ハント(演: ケヴィン・マクキッド)が、元軍医の外科アテンディングでしたものね。

そして、「一般内科医」「一般外科専門医(Board Certified General Surgeon)」などという称号(Board)が貰えた医師としての活動が可能となります。

フェローシップ(3~10年)

《フェローシップ(3~10年)》

さらに、さらに・・・・

この後には、「Fellowship(フェローシップ)」と呼ばれる専門医研修があります。

各科それぞれ期間は違うものの・・・

約3~10年の研修の後に、「Subspeciality Board Certification Examination(専門科認定試験)」を受験して、これに合格すると「循環器内科専門医」という称号が与えられて、高度な医療行為を行うことができて、州認定の医療スタッフになれ学位(Board)を取得出来るそうです。

GREY'S ANATOMY - 'The Me Nobody Knows' - Grey Sloan Memorial not only welcomes a new transfer resident, but also a patient who's the topic of conversation after accidently sending his sex tape to his entire congregation. Meanwhile, Richard wrestles with how to progress his relationship with Maggie when an old friend visits the hospital, and April brings in a case of a young boy from the Middle-East, on 'Grey's Anatomy,' THURSDAY, NOVEMBER 5 (8:00--9:00 p.m., ET) on the ABC Television Network. (Tony Rivetti/ABC via Getty Images)

この他にも医療の世界には詳しく言うともっといろいろあるようですが、海外ドラマを観るという意味ではそこまで知らなくても大丈夫だと思いますのでそこは省かさせていただきますね。

いやいや・・・・

どうですか?大変そうですよね。

もちろんあくまでも私たちが観ているものは架空の海外医療ドラマではありますが・・・

アメリカにおけるドクターへの道のりは本当に厳しいですね~

「医者の息子や娘だから」とか

「医者は儲かるから」とか

「頭がちょっといいから医者になろう」

なんていう生半可な気持ちではなれないことが良く分かります。

よほど、医師になりたい!!という思いが強く、ちゃんとした志がないと無理ですね。

お金も労力もかかりますものね。

この仕組みを見ると・・・・

浪人せずに高校を卒業後にストレートに留年などせずにスムーズに頑張れば、大学4年+メディカルスクール4年を経験して26歳で晴れてインターン?

(もちろんアメリカには飛び級もありますから、優秀であればもっと若い年齢でなれるかもしれませんが・・・)

つまりは、その時点で学位を取ることが出来、医学博士『M.D』が貰えるということになりますね。

https://m.media-amazon.com

海外ドラマの中ではキャスト達はどんな呼び名になってるの?

https://m.media-amazon.com

そうです。

ここまでご説明してみて、もう気が付かれた方もいらっしゃいますかね・・・

海外ドラマファンであればご存知であろう『Dr.HOUSE』(ドクター・ハウス)この原題ですが、「House」もしくは「House M.D.」となっていますよね。

『M.D』とは医学博士(メデイカル・ドクター)のことでしたよね。

なるほど、医学博士をもらっているから「House M.D.」なんだ~。

日本語にすると「ハウス医学博士」と言うことになる ってお分かりになると思います。

https://m.media-amazon.com

「US版ブラックジャック」なんて言われいた「ドクターハウス/Dr.House」ですが・・・

ヒュー・ローリー演じるグレゴリー・ハウス (Gregory House)は、ちゃんと医師免許を持っている設定ですね。

医師として人間に興味がありつつも、白衣も患者との関わりをも嫌う、解析医師のグレゴリー・ハウス。

彼と彼のチームが患者の症状をもとにして、その原因を究明して治療を試みる姿は見どころ満点。

主人公Dr.ハウスと彼を取り巻く周りの人々との繋がりや関係も見所です。

人が心に抱えるもの、人が死に直面した時にはどのような選択を取るのか・・・。

ご覧になられたことのない方はぜひ♡

『ER緊急救命室』では・・・・

https://m.media-amazon.com

そして、『ER緊急救命室』では・・・・

というよりも、一番Dr.の称号をご説明するのに沢山称号があるので分かりやすいと思います。

そんな『ER緊急救命室』がどんな風になっていたかというと・・・・

ジョン・カーター役の場合

ER -- Season 7 -- Pictured: Noah Wyle as Doctor John Carter -- (Photo by: Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ノア・ワイリー演じるジョン・カーター(シーズン1~11・15)ですが・・・

ノースウェスタン大学医学部3年生として研修でERにやってくるのですが・・・・

その後は、外科のサブ・インターン(シーズン2)

↓

ベントン先生が主宰するブルー・チーム所属の外科インターン(シーズン3)

↓

ERインターン(シーズン4)

↓

ERレジデント(シーズン6)

↓

ERチーフレジデント(シーズン8)

↓

スタッフドクター(シーズン9~)という形で成長していきますものね。

マーク・グリーン先生役の場合

ER -- Season 7 -- Pictured: Anthony Edwards as Doctor Mark Greene -- (Photo by: Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

アンソニー・エドワーズ演じるマーク・グリーン先生は(シーズン1~8)・・・

シーズン1~8に登場しますが、シーズン7で脳腫瘍が見つかってオペをしたのですが、シーズン8で再発したためERを退職。

余命を非行の道に陥りかけていたレイチェルやエリザベス、エラとともにハワイで過ごしてホリデーハウスで眠るように38歳と言う若さの設定で息を引き取りました。

彼は、ERチーフレジデント

↓

ERスタッフドクターとなっています。

ダグラス・ロス役の場合

ER -- SEASON 4 -- Pictured: George Clooney as Doctor Doug Ross (Photo by Sven Arnstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ジョージ・クルーニー演じるダグラス・ロス先生は(シーズン1~5)・・・

ER所属の小児科フェロー

↓

ER小児科スタッフドクター

ラストシーズンでシアトル・ワシントン大学メディカルセンターのスタッフドクターとしてキャロルとともに再登場しましたものね。

ピーター・ベントン先生役の場合

ER -- Season 8 -- Pictured: Eriq La Salle as Doctor Peter Benton -- Photo by: Robert Trachtenberg/NBCU Photo Bank

エリク・ラ・サルー演じるピーター・ベントン先生(シーズン1~8)ですが・・・

外科レジデント2年目(シーズン1)でストーリーが始まるのですが・・・

彼のシフトを見ていても分かるように・・・

毎日働き、2日おきに夜勤をこなす。

36時間働いて、18時間のオフ、つまり週に90時間、それを年に52週続けて、その報酬がたった23,739ドル(課税前)という金額・・・

本日(2018年10月1日)の1ドル= ¥ 113.69というレートで計算すると日本円でたったの¥ 2,698,840ですよ~

まさに修行の時というレジデントの現実がお分かりになりますよね。

https://m.media-amazon.com

外科レジデント4年目(シーズン3)

昔からの夢である心臓胸部外科になるため3年間にわたるレジデント期間を経て・・・・

↓

外傷外科フェロー

↓

外科スタッフドクター(シーズン7)

その後、シーズン15ではシカゴのノースウェスタン・メディカルセンターに勤務する一般外科医として再登場。

ロバート・ロマノ先生役の場合は

ER -- Season 7 -- Pictured: Paul McCrane as Doctor Robert Romano -- (Photo by: Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ポール・マクレーン演じるロバート・ロマノ先生(シーズン4~10)は・・・

外科スタッフドクター

↓

外科部長

↓

兼ER部長(代理)

↓

診療部長兼外科部長

↓

ER部長へと上がっていきました。

ER -- Season 8 -- Pictured: Laura Innes as Doctor Kerry Weaver -- Photo by: Robert Trachtenberg/NBCU Photo Bank

『ER緊急救命室』では、スタッフドクターから各科部長という称号もありましたよね。

他にもレジデントをまとめる役目をチーフレジデント。

レジデントの中でもそれぞれの各科で「小児科レジデント」や「外科レジデント」などに分かれています。

「シカゴ・メッド」イーサン・チョイの場合

https://m.media-amazon.com

シカゴシリーズ待望の第3弾の大人気ドラマ「シカゴ・メッド」のなかで、イーサン・チョイ(演:ブライアン・ティー)は、第1シーズンから登場していますが・・・

彼は、感染症の専門医でERのチーフレジデントです。

『レジデント 型破りな天才研修医』のコンラッド・ホーキンスの場合

THE RESIDENT: Matt Czuchry in the 'Elopement' episode of THE RESIDENT airing Monday, March 12 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

そして・・・・

今年2018年1月からFOXで始まった『レジデント 型破りな天才研修医』。

日本でも先月9月4日から放送を開始しています。

これがまたオススメです。

主人公はシニアレジデント(研修医3年目)のコンラッド・ホーキンス(演:マット・ズークリー)。

彼はストーリーの中で凄腕シニアレジデント役を演じていますよね。

https://m.media-amazon.com

ハーバード大学卒のエリートで、インターンのデヴォン・プラヴェシュ(演:マニシュ・ダヤル)を指導する立場を演じています。

こんな風にして観ていくと、

インターン < レジデント < シニアレジデント < フェローシップ

と・・・・

彼らの力関係?(どちらが上なのか)がお分かりになったと思います。

https://m.media-amazon.com

ドクター・アシスタントって何??看護師さんじゃないの??

ジュリアナ・マルグリーズ演じるキャロル・ハサウェイ(シーズン1 - 6)は、始めの頃は公認看護師、理学修士、看護師長でしたね。

そして、ラストの方ではコ・メディカルスタッフと呼ばれていました。

コ・メディカルスタッフ(Co-medical)とは、医師以外の医療従事者のことを言います。

または、フィジシャン・アシスタント(Physician Assistant,PA)とも言われたりします。

ER -- 'Something New' Episode 2 -- Air Date 10/02/1997 -- Pictured: Julianna Margulies as Nurse Carol Hathaway -- Photo by: Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank

看護師・薬剤師・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・診療放射線技師・臨床心理士・臨床工学技士・義肢装具士・医療事務などのことを指します。

元々は、アメリカの衛生兵から出発した制度。

24~32カ月間のカリキュラムを専門学校で履修して、国家資格を得た後に州免許を取得して職務に就くことが出来るそう。

ER -- 'Day for Knight' Episode 1 -- Air Date 09/24/1998 -- Pictured: (l-r) Kellie Martin as Lucy Knight, Julianna Margulies as Nurse Carol Hathaway -- Photo by: Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank

ただし、看護師や薬剤師はメデイカルであり、コ・メディカルの中に含めないという考え方もあるそうで・・・。

ちなみに、コ・メディカルは和製英語で・・・

コメディ(喜劇)の形容詞と誤解されることがあるために使うことを禁止している所もあるそうです。

特に医療法上の規定はなく、この他にもパラメディカルスタッフ(paramedical staff)とも昔は言われていました。

パラメディカル(paramedical) とは、日本語にすると「医師を補助する人」という意味。

https://m.media-amazon.com

『ER緊急救命室』ジェニー・ブレ役の場合

ER -- 'Home' Episode 9 -- Air Date 12/07/1995 -- Pictured: Gloria Reuben as Jeanie Boulet (Photo by Alice S. Hall/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

グロリア・ルーベン演じるジェニー・ブレ(シーズン2~6)ですが・・・

シーズン2途中からレギュラーになったグロリアですが・・・。

理学療法士であり、動物病院でのアルバイトなど、昼間働きながら夜学に通っていたため、通常2年間とされるトレーニングを4年間かけて修了した彼女。

さらに2年間のインターンを経て、念願のドクター・アシスタントになりました。

ER -- 'Calling Dr. Hathaway' Episode 19 -- Air Date 04/24/1997 -- Pictured: (l-r) Gloria Reuben as Jeanie Boulet; Anthony Edwards as Dr. Mark Greene -- Photo by: Gary Null/NBCU Photo Bank

ちなみに・・・

アメリカのアシスタント・ドクター(PhysicianAssiatant)とは・・・

医師チームの一員として治療にあたる新しい医療専門職です。

その職責や職務権限に関する規定は州ごとに異なっており、定義はないようです。

ケースバイケースではありますが・・・・

医師の監督下であれば、検査から投薬、さらには入院患者の回診まで、医師が行う治療のほとんどすべてを行うことができるそうです。

ER -- Season 8 -- Pictured: (l-r) Sherry Stringfield as Doctor Susan Lewis, Noah Wyle as Doctor John Carter, Maura Tierney as Doctor Abby Lockhart -- Photo by: Robert Trachtenberg/NBCU Photo Bank

ドクターアシスタントと看護師さんの違いは、「診察ができる」というところになります。

あくまでも看護師さんは医師の指示下であり「看護」などをするために、診察したり治療方針を決めたりすることはできないですものね。

日本でもドクターアシスタントと呼ばれいてる職種がありますが・・

それらの多くは、電子カルテの代行入力、処方せんの記載、診断書作成などを医師の指示のもと作成する仕事であり、医療事務の一種となっているそう。

アメリカでは「R.N」(看護師さん)が細分化されてる???

アメリカでは看護師さんのことを「R.N」を表記しますが・・・・

その看護師さんの上には、専門看護師「CNS」や、ナースプラクティクショナー「NP」、麻酔看護師「CRNA」、高度実践看護師「Advanced Clinical Nuse」などなど細かく細分化されています。

もちろんお医者さんになると同じように、それぞれが大学院修士課程を卒業して、さらに臨床実践を加えて、その上級認定を得なければなりません。

その認定の領域に基づいて、縫合したり、挿管したり、麻酔管理ができるようになります。

https://m.media-amazon.com

看護婦さんと一言では終われないアメリカの現実があり・・・

その種類もこんなに沢山あります。

「R.N 」普通の看護師(言い方が悪いですよね。ごめんなさい。)

「R.N, MSN 」 修士課程修了した看護師さん

「R.N, MSN, CNS」専門看護師さん

「R.N, MSN, NP」ナースプラティクショナー

(Nurse Practitioner, NP)

「R.N, MSN, CRNA 」麻酔看護師さん

「R.N, Ph.D」博士号をもった看護師さん

THE RESIDENT: Emily VanCamp in the 'Family Affair' episode of THE RESIDENT airing Monday, March 19 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

これらはすべてその認定も違えば、行える診療行為自体も違うため・・・

「私は看護師で、高度実践看護師で○○が出来ます」という意味が分かるように詳しく記載したタグなどを胸につけるそうです。

もちろん、変な言い方ですが位?称号?によって役職と給料がかなり違ってきます。

https://i.pinimg.com

いわゆる日本でいう看護師さんは、アメリカでもあくまで看護師さんですので、Dr.に言われてその通りに患者さんの看護をするだけになります。

「NP」は、大学卒業後にまた専門の学校にかよって免許を取らなくてはならず・・・

時間もコストもかかるために看護婦さんという称号を取得して諦めてしまう方も沢山いるようです。

https://m.media-amazon.com

しかし、「NP」と簡単に一言で言っても・・・・

その道のりは大変です。

看護師さんとして一定期間以上の職務経験を積んだものが専門職大学院において必要な学位を取得して、試験に合格することによってこの資格を得ることが出来ます。

州によって規制は違うものの・・・

「NP」自らによる診療所の開設が自己の責任において可能である州もあるくらいなんです。

医者と同じ位のディグリー(degreesy/学位)を持つことになる「NP」。

実は、日本でもこの「NP」の称号を取れる大学があるそうですよ。

ご興味のある方はお調べになられてみてくださいね。

ER -- 'Ghosts' Episode 5 -- Aired 10/31/1996 -- Pictured: (l-r) Sherry Stringfield as Dr. Susan Lewis, Anthony Edwards as Dr. Mark Greene (Photo by Alice S. Hall/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ご説明してきたように・・・・

たとえ、ベテランの看護師さんだとしても、ドクターアシスタントの方が称号は上。

ですから、卒業したての新米ドクターアシスタントはベテラン看護師さんからしたら、経験は上なのにDr.と同じくらい権限があるドクターアシスタントなんて目の敵みたいな感じになってしまうのも分かりますよね。

だとすると・・・・

『ER緊急救命室』のストーリーの中で、キャロル・ハサウェイ(演:ジュリアナ・マルグリーズ)とジェニー・ブレ(演:グロリア・ルーベン)があまりうまくいってなさそうだったった理由が分かるのかも。

https://m.media-amazon.com

アメリカでは当たり前のようになっているナース・プラクティショナー(NP)やフィジシャン・アシスタント(PA)。

先ほどもご説明しましたが・・・

ややこしい名称ばかりになってしまうので、お戻りになるのも面倒でしょうから・・・

もう一度簡単にご説明すると・・・

https://m.media-amazon.com

フィジシャンアシスタント(PA/physician assistant)とは、医師の監督のもとに診察、薬の処方、手術の補助など、医師が行うべき医療行為の8割方をカバーする事が出来る医療従事者のことを指します。

今現在、日本にはこのような制度はありません。

アメリカやイギリスで導入されている制度です。

その2つを総称して、「ミッドレベル(Mid-Level )・プロバイダー(医療従事者)」と言うそうで・・

その「ミッドレベル医療従事者」とは医師の「働きすぎ」の問題が軽減されるとして日本でも注目されているそう。

https://m.media-amazon.com

「PA」は、アメリカなどの海外で人気の資格でして・・・。

元々は、ベトナム戦争から帰還した衛生兵を再教育したことが発祥だそうです。

医師の監督下で診察や薬の処方、手術の補助など、医師が行う医療行為にあたるある程度のことが出来るそう。

そうなれば、医師の過酷ともいえる業務を他の職種へのタスク・シフティング(業務移管)が出来ていいのかもしれませんね。

https://m.media-amazon.com

実は日本でも厚生労働省が、今後の医療ニーズを考えて看護師さんの役割拡大の検討を始めているそうで・・・

2015年10月1日より「特定行為に係る看護師の研修制度」を創設&開始ししています。

現行の日本の法律の下でも、もちろんですが看護師さんは医師の指示があれば一定の医療行為をすることができます。

しかし、その特定行為研修制度の研修修了後には、あらかじめ医師(または歯科医師)が作成した手順書に基づいてインスリンの投与量の調整など、38項目の高度な医療行為(特定行為)が可能であることが明示されているんだそうです。

https://m.media-amazon.com

簡単に言うと、命を救うために出来ることが増えると言うことですね。

ただしこの研修によって、日本の看護師さんが独自に診療を行えるようになるわけではなく・・・

あくまでも医師の指示のもと、手順書によって定められた特定行為(診療の補助)を行えるようになるに留まっています。

そういった点では、アメリカのナース・プラクティショナー(NP)とは異なりますね。

https://m.media-amazon.com

となると・・・

やはり現状では、その都度、医師の許可を求めに行くことは必須で・・・

海外の「NP」のように自律的な判断・行動ができる医療従事者がいたとするならば、助けられる命ももしかしたら?増えるのかもしれませんね。

と・・・・

なんだか論文のようになってしまいましたが、さまざまな仕組みの違いや名称がお分かりになっていただけたと思います。

医師養成の仕組みが異なるイギリスの医療制度

https://m.media-amazon.com

さて、これまでご紹介したのはあくまでもアメリカの場合です。

日本のお隣である韓国については、日本の教育を元にしてアメリカの影響を受けているのか・・・

高校卒業後に大学医学部(6年制)に入学する方法と、他の4年制大学を卒業した後にメディカルスクール(4年制、2002年より創設)に入学する方法があるそうです。

そして、卒業後には、第三者機関による医師国家試験に合格することで、国から免許が交付され・・・

どの診療科も標榜科として選べるのだそう。

ちなみに・・・標榜科(ひょうぼうか)とは、病院・診療所などの医療機関が、医療法等の規定に基づいて、広告に表示できる診療科の名称のことです。

ドクターズ〜恋する気持ち〜

https://i.pinimg.com/564x/f0/ec/d3/f0ecd37ea5df866410558fd01223e820.jpg

それに加えて韓国では、医療の質や患者様の安全を評価する国際病院評価機構JCI(Joint Commission International)の認定を取ろうという動きもとても盛んだそう。

明らかに韓国では、グローバル化に対応できる人材を育てる動きあることがお分かりになりますね。

それが正しいことなのか?間違っているのかは分かりませんが・・・

日本の教育機関でもグローバル化が当たり前のようになっている現代ですから・・・

こうなることはある意味当たり前の事なのかもしれませんね。

https://i.pinimg.com/564x/1c/59/9e/1c599eaeb387dfc595dc062b858f1e20.jpg

それにくらべて・・・

イギリス医療ドラマである「脳外科医モンロー」もありますが・・・

イギリスの医師教育はちょっと違うようですね。

アメリカとは違って、イギリスでは高校卒業後に、面接、筆記、書類審査などからなる共通試験に合格すると大学の医学部(5年制)に合格すれば入学できます。

いわゆる家庭医と言われる一般開業医(GP/General Practitioner)も積極的に大学での医学教育に関わっているそう。

https://m.media-amazon.com

5年制の医学部を卒業することで、彼らは国から医師免許が与えられます。

それにあたっての国家試験はありません。

ただし、診療科ごとに専門医の資格が必要になります。

国家試験がないかわりに、診療科ごとの免許が必要なイギリス。

もちろん卒業後の最初の2年の研修(ファウンデーションプログラム)があり・・・

卒業した時点で専門研修を選択する必要があるそう。

その後は「家庭医(家庭医療/総合医療:General practice)」と「病院医(専門医療)」とに進路が分かれて、それぞれに研修が行われます。

病院医を選択した場合は各診療科に分かれます。

その研修終了の後にそれぞれ総合認定医、専門認定医の試験があって、それに合格して初めて「医師」としての独立した診療行為が許されているそう。

ということは・・・

ファウンデーションプログラムを選ぶ際に、どちらかを選択することによって、途中から変えずらいという難点がありますね。

また一からになってしまいますものね・・・・

そのため、家庭医(一般開業医)と病院医(専門領域)の明確な区別があるんだそう。

https://m.media-amazon.com

いかがでしたか?

あくまでもご紹介しているのは海外ドラマの中でのお話。

とは言うものの・・・Dr.になる道のりは本物です。

おそらく本当のアメリカのお医者様方はこのドラマなんかよりももっともっと辛く苦しい道のりを乗り越えてお医者様になっていると思うと・・・

本当にすごいんだなと改めて感じますよね。

ちょっと途中は、難しいお話にもなってしまいましたが・・・・

お時間のある方は、お読みくださるとこれから海外医療ドラマを観る目が変わるかもしれませんね。

最後までお読みくださりありがとうございました。

これからもお気に入りの海外医療ドラマを楽しんでくださいね。