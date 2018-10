モデルの中村アン(31)が、自身の公式インスタグラムを更新。キュートなブラジャーを着用した写真をアップし、乳がん検診受診率を向上を目指す「ピンクリボン活動」について言及している。

■上半身ブラのみで首にリボン

中村は2018年1月より女性向け下着通信販売会社「ピーチ・ジョン(PJ)」のミューズに就任しており、自身の公式インスタグラムでも度々同ブランドのランジェリーを身に着けた姿を披露し、ファンを喜ばせている。

3日には、インスタグラムに上半身ブラのみで首にリボンをつけた写真を投稿し、

「本日から @peachjohn_official 冬のコレクション発売です 乳がんの早期発見・早期診断・早期治療支援活動であるピンクリボン活動。ピンクリボン月間である10月は、PEACH JHONアイコンもピンクリボン使用に」

というコメントを添え、多くの「いいね!」を集めている。

■前かがみの胸の谷間がセクシー

かわいいのに実用的なランジェリーで若い女性に絶大な人気を誇る「ピーチ・ジョン」。同ブランドの歴代ミューズは、吉川ひなの(38)やローラ(28)などスタイル抜群の美女揃い。

現在のミューズである中村も外国人モデルが多い中、鍛え上げられた美しいスタイルを披露しており、前かがみで胸の谷間を見せつけたセクシーショットには

「おいおい構図が良すぎか」

というコメントも見られた。

2018 Autumn Collection @cocoannne wearing 「自由のブラ」  自由のブラ Size: B-E / 65, 70, 75 Colors: Navy, Brown, Coral, Mint, Peach, Black  9/12(水)まで公式通販サイトでのショッピングで、いくらからでも送料無料。 また、¥8,000(税込)以上お買い上げで、何度でも使える¥1,000 OFFの「自由割クーポン」を配布中♡ クーポンコード: 111411  #peachjohn

■ほどよい大きさのバストが女性に人気

中村の所属事務所の公式プロフィールによると、彼女のスリーサイズは 「B82 W 60 H86」とのこと。

中村のような「ほどよい大きな」の丸いバストは女性人気が高そうだが、しらべぇ編集部が全国20代〜60代の女性679名に「理想のバストサイズ」について調査したところ、一番人気はダントツで「Cカップ」。46.5%と、ほぼ半数の人が選んでいる。

■女性も憧れるかっこいいランジェリー姿

公式インスタグラムで「女性も憧れるかっこいいランジェリー姿」を公開している中村。

過去に「ピーチ・ジョン」のミューズをつとめたローラがワークアウト専門のアカウントを解説し人気を博しているだけに、今後、中村の「トレーニング方法」にも注目が集まりそうだ。