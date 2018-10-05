ロナウド、レイプ問題で不在？ポルトガル代表メンバー発表（2018/10/4）

ポルトガルサッカー協会は、11日のポーランド戦、14日のスコットランド戦に向けたメンバー25名を発表した。

クリスティアーノ・ロナウドは先日「2009年に女性を強姦した」という疑惑で捜査を受けていることが明らかになっており、その影響で離脱したと伝えられている。

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GK：ルイ・パトリシオ / Rui Patrício
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）

ベト / Beto
（ギョズテペ/TUR）

クラウディオ・ラモス / Cláudio Ramos
（トンデラ）

DF：ペペ / Pepe
（ベシクタシュ/TUR）

セドリック・ソアレス / Cédric
（サウサンプトン/ENG）

ルイス・ネト / Luís Neto
（ゼニト/RUS）

ジョアン・カンセロ / João Cancelo
（ユヴェントス/ITA）

マルオ・ルイ / Mário Rui
（ナポリ/ITA）

ルーベン・ディアス / Rúben Dias
（ベンフィカ）

ケヴィン・ロドリゲス / Kévin Rodrigues
（レアル・ソシエダ/ESP）

ペドロ・メンデス / Pedro Mendes
（モンペリエ/FRA）

MF：ウィリアン・カルヴァーリョ / William Carvalho
（ベティス/ESP）

ダニーロ・ペレイラ / Danilo Pereira
（ポルト）

レナト・サンシェズ / Renato Sanches
（バイエルン・ミュンヘン/GER）

ピッジ / Pizzi
（ベンフィカ）

ブルーノ・フェルナンデス / Bruno Fernandes
（スポルティング）

ルーベン・ネヴェス / Rúben Neves
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）

セルジオ・オリヴェイラ / Sérgio Oliveira
（ポルト）

ジェジソン・フェルナンデス / Gedson Fernandes
（ベンフィカ）

FW：エデル / Eder
（ロコモティフ・モスクワ/RUS）

ベルナルド・シウヴァ / Bernardo Silva
（マンチェスター・シティ/ENG）

アンドレ・シウヴァ / André Silva
（セビージャ/ESP）

ゴンサロ・ゲデス / Gonçalo Guedes
（バレンシア/ESP）

ブルマ / Bruma
（RBライプツィヒ/GER）

エウデル・コスタ / Hélder Costa
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）

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