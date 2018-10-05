ロナウド、レイプ問題で不在？ポルトガル代表メンバー発表（2018/10/4）

ポルトガルサッカー協会は、11日のポーランド戦、14日のスコットランド戦に向けたメンバー25名を発表した。
クリスティアーノ・ロナウドは先日「2009年に女性を強姦した」という疑惑で捜査を受けていることが明らかになっており、その影響で離脱したと伝えられている。
GK：ルイ・パトリシオ / Rui Patrício
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）
ベト / Beto
（ギョズテペ/TUR）
クラウディオ・ラモス / Cláudio Ramos
（トンデラ）
DF：ペペ / Pepe
（ベシクタシュ/TUR）
セドリック・ソアレス / Cédric
（サウサンプトン/ENG）
ルイス・ネト / Luís Neto
（ゼニト/RUS）
ジョアン・カンセロ / João Cancelo
（ユヴェントス/ITA）
マルオ・ルイ / Mário Rui
（ナポリ/ITA）
ルーベン・ディアス / Rúben Dias
（ベンフィカ）
ケヴィン・ロドリゲス / Kévin Rodrigues
（レアル・ソシエダ/ESP）
ペドロ・メンデス / Pedro Mendes
（モンペリエ/FRA）
MF：ウィリアン・カルヴァーリョ / William Carvalho
（ベティス/ESP）
ダニーロ・ペレイラ / Danilo Pereira
（ポルト）
レナト・サンシェズ / Renato Sanches
（バイエルン・ミュンヘン/GER）
ピッジ / Pizzi
（ベンフィカ）
ブルーノ・フェルナンデス / Bruno Fernandes
（スポルティング）
ルーベン・ネヴェス / Rúben Neves
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）
セルジオ・オリヴェイラ / Sérgio Oliveira
（ポルト）
ジェジソン・フェルナンデス / Gedson Fernandes
（ベンフィカ）
FW：エデル / Eder
（ロコモティフ・モスクワ/RUS）
ベルナルド・シウヴァ / Bernardo Silva
（マンチェスター・シティ/ENG）
アンドレ・シウヴァ / André Silva
（セビージャ/ESP）
ゴンサロ・ゲデス / Gonçalo Guedes
（バレンシア/ESP）
ブルマ / Bruma
（RBライプツィヒ/GER）
エウデル・コスタ / Hélder Costa
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）