相変わらず発表の映像が凝ってる…スペイン代表メンバー発表（2018/10/4）

スペインサッカー協会は4日、11日のウェールズ戦、15日のイングランド戦に向けたメンバー23名を発表した。
太ももの怪我を負ってしまったジエゴ・コスタは今回の招集を辞退しており、ミランのスソを呼んでいる。また最終ラインではダニ・カルバハルが怪我で離脱していることから、ウォルヴァーハンプトンからホニ（ジョニー）を初招集した。
GK：ダビド・デ・ヘア / David de Gea
（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）
ケパ・アリサバラガ / Kepa Arrizabalaga
（チェルシー/ENG）
パウ・ロペス / Pau López
（ベティス）
DF：セルヒオ・ラモス / Sergio Ramos
（レアル・マドリー）
ラウール・アルビオル / Raúl Albiol
（ナポリ/ITA）
セサル・アスピリクエタ / César Azpilicueta
（チェルシー/ENG）
ナチョ / Nacho
（レアル・マドリー）
マルク・バルトラ / Marc Bartra
（ベティス）
マルコス・アロンソ / Marcos Alonso
（チェルシー/ENG）
ホセ・ガジャ / José Luis Gayà
（バレンシア）
ホニ / Jonathan Castro
（ウォルヴァーハンプトン/ENG）
MF：セルヒオ・ブスケツ / Sergio Busquets
（バルセロナ）
コケ / Koke
（アトレティコ・マドリー）
ティアゴ・アルカンタラ / Thiago
（バイエルン・ミュンヘン/GER）
サウール / Saúl
（アトレティコ・マドリー）
ロドリ / Rodri
（アトレティコ・マドリー）
ダニ・セバージョス / Dani Ceballos
（レアル・マドリー）
FW：アルバロ・モラタ / Álvaro Morata
（チェルシー/ENG）
マルコ・アセンシオ / Marco Asensio
（レアル・マドリー）
イアゴ・アスパス / Iago Aspas
（セルタ）
パコ・アルカセル / Paco Alcácer
（ボルシア・ドルトムント/GER）
ロドリゴ / Rodrigo
（バレンシア）
スソ / Suso
（ミラン/ITA）