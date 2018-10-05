相変わらず発表の映像が凝ってる…スペイン代表メンバー発表（2018/10/4）

スペインサッカー協会は4日、11日のウェールズ戦、15日のイングランド戦に向けたメンバー23名を発表した。

太ももの怪我を負ってしまったジエゴ・コスタは今回の招集を辞退しており、ミランのスソを呼んでいる。また最終ラインではダニ・カルバハルが怪我で離脱していることから、ウォルヴァーハンプトンからホニ（ジョニー）を初招集した。

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GK：ダビド・デ・ヘア / David de Gea

（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）

ケパ・アリサバラガ / Kepa Arrizabalaga

（チェルシー/ENG）

パウ・ロペス / Pau López

（ベティス）

DF：セルヒオ・ラモス / Sergio Ramos

（レアル・マドリー）

ラウール・アルビオル / Raúl Albiol

（ナポリ/ITA）

セサル・アスピリクエタ / César Azpilicueta

（チェルシー/ENG）

ナチョ / Nacho

（レアル・マドリー）

マルク・バルトラ / Marc Bartra

（ベティス）

マルコス・アロンソ / Marcos Alonso

（チェルシー/ENG）

ホセ・ガジャ / José Luis Gayà

（バレンシア）

ホニ / Jonathan Castro

（ウォルヴァーハンプトン/ENG）

MF：セルヒオ・ブスケツ / Sergio Busquets

（バルセロナ）

コケ / Koke

（アトレティコ・マドリー）

ティアゴ・アルカンタラ / Thiago

（バイエルン・ミュンヘン/GER）

サウール / Saúl

（アトレティコ・マドリー）

ロドリ / Rodri

（アトレティコ・マドリー）

ダニ・セバージョス / Dani Ceballos

（レアル・マドリー）

FW：アルバロ・モラタ / Álvaro Morata

（チェルシー/ENG）

マルコ・アセンシオ / Marco Asensio

（レアル・マドリー）

イアゴ・アスパス / Iago Aspas

（セルタ）

パコ・アルカセル / Paco Alcácer

（ボルシア・ドルトムント/GER）

ロドリゴ / Rodrigo

（バレンシア）

スソ / Suso

（ミラン/ITA）