イングランド代表メンバー発表、2部でプレーの19歳が初招集！（2018/10/4）

イングランドサッカー協会は、12日のクロアチア戦、15日のスペイン戦に向けたメンバー25名を発表した。

デル・アリやアダム・ララーナ、オックスレイド＝チェンバレンらが負傷していることもあり、中盤にはチェルシーから2部に貸し出されている19歳のメイソン・マウントが招集された。

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なお、ギャレス・サウスゲイト監督は2022年までの契約延長をしたとも発表されている。

GK：ジョーダン・ピックフォード / Jordan Pickford
（エヴァートン）

ジャック・バットランド / Jack Butland
（ストーク・シティ）

アレックス・マッカーシー / Alex McCarthy
（サウサンプトン）

マーカス・ベッティネッリ / Marcus Bettinelli
（フラム）

DF：カイル・ウォーカー / Kyle Walker
（マンチェスター・シティ）

ダニー・ローズ / Danny Rose
（トッテナム・ホットスパー）

キーラン・トリッピア / Kieran Trippier
（トッテナム・ホットスパー）

ハリー・マグワイア / Harry Maguire
（レスター・シティ）

ジョン・ストーンズ / John Stones
（マンチェスター・シティ）

ルーク・ショウ / Luke Shaw
（マンチェスター・ユナイテッド）

ジョー・ゴメズ / Joe Gomez
（リヴァプール）

トレント・アレクサンダー＝アーノルド / Trent Alexander-Arnold
（リヴァプール）

ジェームズ・タルコフスキ / James Tarkowski
（バーンリー）

MF：ジョーダン・ヘンダーソン / Jordan Henderson
（リヴァプール）

エリック・ダイアー / Eric Dier
（トッテナム・ホットスパー）

ロス・バークリー / Ross Barkley
（チェルシー）

ハリー・ウィンクス / Harry Winks
（トッテナム・ホットスパー）

ナサニエル・チャロバー / Nathaniel Chalobah
（ワトフォード）

メイソン・マウント / Mason Mount
（ダービー・カウンティ）

FW：ラヒーム・スターリング / Raheem Sterling
（マンチェスター・シティ）

ダニー・ウェルベック / Danny Welbeck
（アーセナル）

ハリー・ケイン / Harry Kane
（トッテナム・ホットスパー）

マーカス・ラッシュフォード / Marcus Rashford
（マンチェスター・ユナイテッド）

ジェームズ・マディソン / James Maddison
（レスター・シティ）

ジェイドン・サンチョ / Jadon Sancho
（ボルシア・ドルトムント/GER）

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