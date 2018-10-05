イングランド代表メンバー発表、2部でプレーの19歳が初招集！（2018/10/4）

イングランドサッカー協会は、12日のクロアチア戦、15日のスペイン戦に向けたメンバー25名を発表した。
デル・アリやアダム・ララーナ、オックスレイド＝チェンバレンらが負傷していることもあり、中盤にはチェルシーから2部に貸し出されている19歳のメイソン・マウントが招集された。
なお、ギャレス・サウスゲイト監督は2022年までの契約延長をしたとも発表されている。
GK：ジョーダン・ピックフォード / Jordan Pickford
（エヴァートン）
ジャック・バットランド / Jack Butland
（ストーク・シティ）
アレックス・マッカーシー / Alex McCarthy
（サウサンプトン）
マーカス・ベッティネッリ / Marcus Bettinelli
（フラム）
DF：カイル・ウォーカー / Kyle Walker
（マンチェスター・シティ）
ダニー・ローズ / Danny Rose
（トッテナム・ホットスパー）
キーラン・トリッピア / Kieran Trippier
（トッテナム・ホットスパー）
ハリー・マグワイア / Harry Maguire
（レスター・シティ）
ジョン・ストーンズ / John Stones
（マンチェスター・シティ）
ルーク・ショウ / Luke Shaw
（マンチェスター・ユナイテッド）
ジョー・ゴメズ / Joe Gomez
（リヴァプール）
トレント・アレクサンダー＝アーノルド / Trent Alexander-Arnold
（リヴァプール）
ジェームズ・タルコフスキ / James Tarkowski
（バーンリー）
MF：ジョーダン・ヘンダーソン / Jordan Henderson
（リヴァプール）
エリック・ダイアー / Eric Dier
（トッテナム・ホットスパー）
ロス・バークリー / Ross Barkley
（チェルシー）
ハリー・ウィンクス / Harry Winks
（トッテナム・ホットスパー）
ナサニエル・チャロバー / Nathaniel Chalobah
（ワトフォード）
メイソン・マウント / Mason Mount
（ダービー・カウンティ）
FW：ラヒーム・スターリング / Raheem Sterling
（マンチェスター・シティ）
ダニー・ウェルベック / Danny Welbeck
（アーセナル）
ハリー・ケイン / Harry Kane
（トッテナム・ホットスパー）
マーカス・ラッシュフォード / Marcus Rashford
（マンチェスター・ユナイテッド）
ジェームズ・マディソン / James Maddison
（レスター・シティ）
ジェイドン・サンチョ / Jadon Sancho
（ボルシア・ドルトムント/GER）