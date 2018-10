【プロヘアメイクおすすめ！！】２０１８秋コストコで買えるおすすめコスメ７選

秋のコスメを探しに、今回もコストコパトロールに行ってまいりました!今の時期のコストコは、保湿系のスキンケアの宝庫。その中でも特におすすめのコスメ7選をご紹介いたします。(2018年10月現在の記事です)

やっぱりコストコはコスメの宝庫!

TORONTO, ON - JULY 25 - Costco newbie Alexandra Jones pictured with items purchased from Costco with $100. July 25, 2018. (Carlos Osorio/Toronto Star via Getty Images)

こんにちは。

メイクアップアーティストのTOMMYです。

今回は、2018年秋のコストコおすすめコスメ7選をご紹介いたします。

コストコには、行く度に新しいコスメ達が並んでいてワクワクします!

今回は、スキンケア系がとっても充実していました。

その中でも特におすすめなコスメ達を早速見ていきましょう!

1 超万能スキンケア、ベビーオイルが激安♪

赤ちゃんだけじゃもったいない!ベビーオイルを使ったスキンケアが最近大人気なんです。

ベビーオイルは、髪、顔、全身に使えて低刺激だから、敏感肌に方にも超おすすめの保湿剤。

これから乾燥する時期は、ベビーオイルを使った顔や体をマッサージが特におすすめ!

そんなベビーオイル、ドラッグストア等でも購入できますが、300mlで約800円ほど。

コストコでは、300mlが2本セットで、なんと1,180円(税込)なんです!

1本あたり590円。

毎日使うものだし、このお値段なら惜しみなく全身にたっぷり使えそう!!





2 マツエクO.K.の話題のクレンジングもコストコに!

最近話題のクレンジングもコストコで発見!!

ナノクレンジング粒子でメイクや毛穴汚れもスッキリOFF、W洗顔不要の、ブースターセラム ナノクレンジングゲル敏感肌タイプの2本セットが激安でした。

敏感肌の人でも安心、オイルフリーなのでまつエクにもOKなのが嬉しいポイント。

こちら、通常価格が2030円(税込)ですが、コストコでは、2本セットで2,898円(税込)でした!

1本あたり1450円。安い。。



特にマツエクしてる方に、超おすすめです!

3 あの人気フェイスマスクも超おトク!!

コスメ口コミサイト、@cosmeでも高評価のTBC エステティックマスクも超特価で売ってました!

ピタっとお肌に密着するストレッチシートで、ハリ、透明感はもちろん、エイジングケアまでできちゃうこのマスク。

通常30枚入りで、1,749円(税込)ですが、コストコでは、30枚×2の60枚入りで、2,198円(税込)!



ほぼ1パックの値段で、2パック買えてしまうという衝撃の事実。

これなら毎日の保湿ケアに、惜しみなく使えちゃいますね!

4 海外セレブに大人気のオーガニックコスメも!

海外セレブ達の間で不動の人気を誇るオーガニックコスメも発見!

100%オーガニックのシアバター缶が、大小のセットで売ってました。

シアバターは、植物系油脂の中でもダントツの保湿力を発揮する超優秀コスメ。

カサつきがちな肘やかかとはもちろん、リップ、フェイス、ボディ、とにかく全身に使えるし、オーガニックだから安心安全!



小さい缶は外出先のリップケアやハンドケアに活躍しそう。



お値段は1,858円(税込)。迷わず即買いしましたw

5 効果バツグンそうな新コスメ発見!

いつも買うセタフィルの隣に、見たことないクリーム発見!

ドイツ生まれの、フィジオジェル フェイシャルクリームというもの。

独自開発の天然由来の乳化剤を使用し、肌本来のバリア機能を整えてくれるという、何だかとっても効果がありそうなクリーム。

2本セットで、4,680円(税込)とコストコにしてはちょっとお高めですが、デパコスのクリームを買うよりは断然お得。

乾燥性敏感肌でも長時間保湿を保ってくれるんだとか。

乾燥と敏感肌でお悩みのエマ・ストーンにオススメしたい!!

6 大人気O.P.Iの秋色ネイルセット

コストコでは毎度お馴染みの、O.P.Iのネイルラッカーも、秋らしい色味が揃った4色セットで売ってました。

海外セレブや、ネイリストに根強い人気を誇るO.P.Iのネイルラッカーは、素人でも、プロが仕上げたジェルネイルのようにツヤと持ちがいいんです!

通常1本あたり、1,620円(税込)ですが、コストコでは4本セットで、2,380円(税込)!

1本あたり、595円と超激安です。

4色あれば、色んなバリエーションの秋ネイルが楽しめそうですね!



7 ドクターブロナーの化粧水発見!

全身に使えるマジックソープで有名な、ドクターブロナー の化粧水を発見!

マジックソープ同様、こちらも無添加、オーガニック仕様。

ローズ水・アロエなどの保湿成分に加え蜂蜜・ヘンプ油などの美肌成分を配合。

保湿するだけでなく、肌のキメを整えてくれるし、透明感もUP、化粧ノリも良くしてくれるという魔法の

ようなコスメ。

通常価格1本あたり、1,944円(税込)ですが、コストコでは2本セットで、2,698円!

マジックソープのおまけ付きというのが何とも嬉しい。

化粧水って毎日使うものだから、効果が高いものをお安くゲットできるとありがたいっ!

いかがでしたか?

秋のコストコも、コスパ良し、効果良し、お値段良しのコスメの宝庫でした。

季節の変わり目は、コストココスメで、お得に贅沢なスキンケアタイムを楽しんでみてくださいね!