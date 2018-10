■400万ダウンロード達成記念キャンペーン

お好きな星5装備と交換できる「選べる★5装備コイン」を期間中にログインしチュートリアルを突破している全ユーザーにプレゼント。手に入らなかった装備を揃える絶好の機会となっています。

開催期間

10月8日(月)15:00~10月31日(水)15:00まで

条件

上記期間中にログインしチュートリアルを突破したユーザー

※期間前に突破している場合も「選べる★5装備コイン」がもらえます。

当キャンペーン以外にも「ミスリル」が大量に手に入る豪華イベントなども同時開催しますのでこの機会に是非BDFEをお楽しみください。

■外伝3章 「公王の巡幸」

ストーリーを進めてミスリルを大量ゲット!外伝3章クリアで136個取得可能。

<プレイ条件:外伝1章~2章クリア>

※外伝1章のプレイにはメインストーリー10章のクリアが必要です

開催期間

2018年10月5日(金)メンテナンス後~

あらすじ

リンネがまとめていた外伝の第3章のテーマは、前半は、「とある兄弟の語らい」

…白魔道プラントに眠る英雄を前に語られる、クリスタルを巡る争いと悲劇の歴史。近い将来起こり

得る懸念に可能な限り対応しようとする二人の決意についてのエピソード。

後半は、エタルニア公王レスター・ド・ロッソの失踪にともなう公国の混乱と、彼の捜索に協力する上で

明らかになってゆくルクセンダルクの裏の歴史について語られる「公王の巡幸」…となっている。

公王捜索の過程で、突然目の前に現れたミスト…。

いつになく狼狽した彼女は、とある”不死者”の捜索を依頼してきた…!

公式サイトにてあらすじ公開中

公式サイトでは、全てのあらすじをネタバレ含めて公開していますので、まだ物語を全て読んでいない方もこの機会に是非BDFEの物語を公式サイト内とゲーム内でお楽しみください。

物語のあらすじURL:http://www.bravely-bdfe.jp/world/story.html

