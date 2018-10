■NEW!イベントクエスト「不滅のアルペングリューエン」

“歴戦王”のゾラ・マグダラオスが登場。見事撃退して防具「ゾラマグナγシリーズ」と重ね着装備「【オリジン】衣装」を入手しよう!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上

フィールド:地脈回廊/メインターゲット:ゾラ・マグダラオスの誘導

ゾラマグナγ

重ね着装備【オリジン】衣装

受注可能期間

2018年10月19日(金)AM9:00~11月2日(金)AM8:59まで

■「DREAM MATCH in TOKYO GAME SHOW 2018」使用クエストでタイムアタック!

2つのチャレンジクエスト「MHWイベント:乱と律の果て」と「MHWイベント:狩人と青い妃」が再開催。今回の再開催では、2018年8月24日~9月28日開催分の世界ランキングが初公開!DREAM MATCH の舞台裏にも注目しよう!

※チャレンジクエストは実施期間中に調査拠点の集会エリアにある「闘技大会カウンター」から受注/参加することができます。

NEW!チャレンジクエスト「MHWイベント:乱と律の果て」

クエストLv:★7

受注・参加条件:ハンターランク(HR)16以上

フィールド:闘技場/メインターゲット:バゼルギウスの討伐

選択可能な武器:ハンマー、狩猟笛、ランス、操虫棍、ライトボウガン

NEW!チャレンジクエスト「MHWイベント:狩人と青い妃」

クエストLv:★8

受注・参加条件:ハンターランク(HR)16以上

フィールド:闘技場/メインターゲット:ナナ・テスカトリの討伐

選択可能な武器:太刀、片手剣、ガンランス、チャージアックス、ヘビィボウガン

受注可能期間

2018年10月5日(金)AM9:00~11月1日(木)AM8:59まで

「DREAM MATCH in TGS 2018」のアーカイブも公開中!

各地域の大会を勝ち抜いた凄腕ハンター達が、東京ゲームショウに集結!「日本」「韓国」「アメリカ」「台湾」「香港」の5地域で行われた公式大会の上位に入賞した5チームが一堂に会し、新たなクエストに挑む”DREAM MATCH”を実施。世界トップクラスのハンター達による華麗なハンティングテクニックを見逃すな!

イベントクエスト「青は愛より出でて愛より熱し」

“歴戦王”のナナ・テスカトリが登場。見事討伐して防具「エンプレスγシリーズ」と重ね着装備「【さくら】衣装」を入手しよう!!

※重ね着装備「【さくら】衣装」に必要な素材が手に入る「ストリートファイターV」スペシャルコラボ「乱れ桜は春爛漫・I」「乱れ桜は春爛漫・II」「乱れ桜は春爛漫・III」もチャレンジクエストで同時開催。

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上

フィールド:龍結晶の地/メインターゲット:ナナ・テスカトリの討伐

受注可能期間

~2018年10月19日(金)AM8:59まで

■先取り最新イベントクエスト情報

再登場!イベントクエスト「共闘ヤック×ヤック」

序盤に役立つ鳥竜種モンスターの素材を集めやすいイベントクエスト!

クエストLv:★4

受注・参加条件:ハンターランク(HR)6以上

フィールド:特殊闘技場/メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

再登場!イベントクエスト「ドドド三兄弟」

装備スキルの効果を高める「装飾品」を集めやすいイベントクエストが登場!

クエストLv:★6

受注・参加条件:ハンターランク(HR)13以上

フィールド:特殊闘技場/メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

再登場!イベントクエスト「深緑のブルース」

古代樹の森に生息するモンスターたちの大連続狩猟!金冠サイズも狙える!

クエストLv:★7

受注・参加条件:ハンターランク(HR)13以上

フィールド:古代樹の森/メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

再登場!イベントクエスト「誰が玉座に牙を剥く?」

汚れた龍脈石や、輝く龍脈石を狙え!歴戦の個体のネルギガンテ、ナナ・テスカトリ、テオ・テスカトルの大連続討伐を達成しよう!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上

フィールド:龍結晶の地/メインターゲット:全てのターゲットの討伐

再登場!イベントクエスト「調査(蛮顎竜、蒼火竜)」

ハンターランクを上げるチャンス。歴戦の個体と呼ばれる強いモンスターに挑め!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)30以上

フィールド:古代樹の森/メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

再登場!イベントクエスト「納品、ついでに痕跡」

特殊な痕跡を調査!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)30以上

フィールド:古代樹の森/メインターゲット:特産スジタケ10個の納品

受注可能期間

2018年10月19日(金)AM9:00~10月26日(金)AM8:59まで

