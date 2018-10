■アップデート内容

新モード「クラブレース」が追加!

コミュニティから要望の多かったコンテンツの一つ、「クラブレース」モードが追加された。非公開のプライベートレースを作成して、スリルと名声を賭けてクラブの仲間にチャレンジしよう。

新マシン「Lotus Elise Sprint 220」、「Ferrari J50」が追加!

2台の新マシンが間もなく登場する。Lotus Elise Sprint 220とFerrari J50で最高の走りを体験しよう。Lotus Eliseをアンロックすると、20のユニークなチャレンジから成る新しいキャリアシーズンが追加される。

その他の新コンテンツ

毎日簡単なタスクをクリアすることでさらに報酬をゲットできる「デイリー目標」が利用可能に。

カスタマイズ可能な「タップで操作」が搭載された。

ステータスをマシンのランクに合うよう向上。ドリフト時にニトロがより早く貯まるようになった。

Ferrari F12tdf

Lamborghini Aventador SV Coupe

Chevrolet Corvette Grand Sport

Lamborghini Egoista

VLF Force 1 V10

最もアクティブで人気のあるクラブに感謝を込めて、独自の特別なロゴが送られた。

(C) 2018 Gameloft. All Rights Reserved. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners.