YM0結成40周年オフィシャル・サイト「YMO40(ワイエムオーフォーティー).com」動画コンテンツ第二弾として 欅坂46の小池美波が登場！「YMO愛」を熱く語る！

イエロー・マジック・オーケストラ（YMO）の結成40周年記念再発プロジェクト「YMO40(ワイエムオーフォーティー)」のオフィシャル・サイトのオリジナル動画コンテンツ第二弾として、小池美波（欅坂46）のインタビューが公開された。

1998年生まれの小池がYMOの音に初めて触れたのは、小学3年生の時。YMOファンの父親が繰り返し聴いているのをそばで聴くうちに自身もハマっていったとのこと。後で自分が生まれる遥か昔の音楽だと知って衝撃を受けたという。動画では、自身のYMO愛やYMOをめぐる思い出以外にも、小池のティーンエイジャーらしからぬ渋い音楽趣味が披露されている。

特設サイトでは今後も様々なオリジナルコンテンツや今後のラインナップの発売情報が随時アップされる予定。

2018年11月28日同時発売予定

ハイレゾ配信を除く各ヴァージョンにプレイパス封入（初回生産分のみ）

※仕様内容は変更になる可能性があります。

発売元：（株）ソニー・ミュージックダイレクト

『イエロー・マジック・オーケストラ（Collector’s Vinyl Edition）』

MHJL-51～52 ￥9,000＋税 完全生産限定盤（45回転2枚組）

『イエロー・マジック・オーケストラ（Standard Vinyl Edition）』

MHJL-53 ￥3,700＋税 完全生産限定盤

『イエロー・マジック・オーケストラ（SACD Hybrid）』

MHCL-10107 ￥3,000＋税

『イエロー・マジック・オーケストラ（ハイレゾ[FLAC 96kHz/24bit]）』

税込￥3,200（￥2,963＋税）

『イエロー・マジック・オーケストラ〈US版〉（Collector’s Vinyl Edition）』

MHJL-54～55 ￥9,000＋税 完全生産限定盤（45回転2枚組）

『イエロー・マジック・オーケストラ〈US版〉（Standard Vinyl Edition）』

MHJL-56 ￥3,700＋税 完全生産限定盤

『イエロー・マジック・オーケストラ〈US版〉（SACD Hybrid）』

MHCL-10108 ￥3,000＋税

『イエロー・マジック・オーケストラ〈US版〉（ハイレゾ[FLAC 96kHz/24bit]）』

税込￥3,200（￥2,963＋税）

『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー（Collector’s Vinyl Edition）』

MHJL-57～58 ￥9,000＋税 完全生産限定盤（45回転2枚組）

『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー（Standard Vinyl Edition）』

MHJL-59 ￥3,700＋税 完全生産限定盤

『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー（SACD Hybrid）』

MHCL-10109 ￥3,000＋税

『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー（ハイレゾ[FLAC 96kHz/24bit]）』

税込￥3,200（￥2,963＋税）

＊今後の発売予定タイトル

『パブリック・プレッシャー』

『増殖』

『BGM』

『テクノデリック』

『浮気なぼくら』

『サーヴィス』

『アフター・サーヴィス』