■メインキャストが発表になりました!フレッシュな顔ぶれにどうぞご期待ください!

大人気‶法廷バトル“ゲーム「逆転裁判」舞台化新情報!メインキャストが発表となりました!主人公の成歩堂龍一役には加藤将、ヒロイン・綾里真宵役に乃木坂46で活躍する中村麗乃、成歩堂のライバル・御剣怜侍役に小波津亜廉、舞台版初登場、待望のゴドーには友常勇気が決定!

ほか、おなじみのキャラクターたちも発表!刑事・糸鋸圭介役にSETから鈴木雅也、検事・狩魔冥役には元宝塚歌劇団の花奈澪、成歩堂の友人・矢張政志役には反橋宗一郎、そのほか、大場カオル役はこれまでの舞台でもおなじみのSETの久下恵美が演じます。

舞台「逆転裁判 –逆転のGOLD MEDAL-」公式サイト

http://gyakuten-stage.com/

舞台版オリジナルキャラクター

さらに、「逆転のGOLD MEDAL」オリジナルキャラクターも多数登場!深鴫ヨーコ役に元SKE48の大矢真那、大会MC・ヨークシャー・ベルジャン役に小南光司、世界司法連盟の若き理事長・ジャック・クローマック役に小西成弥、謎の検事・マルデア・バレンボー役に鵜飼 主水、副理事長のアンティーノ・ニバンテス役にはSET創立メンバーの田上ひろしといった多彩な俳優陣を配役!

■チケット先行抽選 明日10月6日10:00より受付開始!!

キャスト発表に合わせ、明日【10月6日(土)10:00】より、チケット先行抽選も受付開始いたします!お好きなキャストをお選びいただき、抽選に応募できます。この機会をお見逃しなく!!

受付期間:2018年10月6日(土)10:00~10月14日(日)23:59

※お申込みの際、「キャスト名」をプルダウンよりお選びいただけます。※期間中にお申込みいただいた方の中から抽選となります。

※お1人様1公演につき4枚までお申し込みいただけます。※当選発表は10月17日(水)を予定しております。

<先行抽選受付>お申込みはこちらから!

http://eplus.jp/gyakuten-cast/

(C)CAPCOM CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.