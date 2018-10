■「220回分ガチャ無料!“超”大型キャンペーン」が開催!

「220回分ガチャ無料!“超”大型キャンペーン」が開催。期間中、武器ガチャの「ヘリオスピックアップ」を無料で1日1回11連、毎日ログインすると計220回分のガチャを無料で回すことができる。今月実施予定の同盟同士で獲得ポイントを競う大規模なイベント“同盟総力戦”へ向けて、強力な武器を手に入れよう。あわせて同期間中、Twitterリツイートキャンペーンも実施。下記ツイートのRT数500毎に500オーブが全ユーザーへプレゼントされる。

RTキャンペーン対象ツイートはこちら

https://twitter.com/feg_pr/status/1048026169080078337

※オーブの配布は2018年10月25日(木)を予定しております

キャンペーン開催期間

10月5日から10月24日23時59分まで

■徹底解剖“実践編”公式生放送

10月4日の放送で解説した内容を振り返りつつ、今夜はFEG徹底解剖“実践編”が放送される。また、プレゼントをかけた争奪戦対決も行われる。

生放送概要

配信日時:10月5日夜7時スタート

出演:河野智幸さん(FEGプロデューサー)、内山スグルさん(FEG監修ディレクター/スクウェア・エニックス)

※放送内容・出演者は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

YouTubeLive

https://www.youtube.com/watch?v=uqCU1PC_4dg

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/gate/lv316031508

Periscope

https://www.pscp.tv/feg_pr

