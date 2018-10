F1 Topic：短い言葉の中で真理が詰め込まれたライコネンの秀逸な俳句

F1第17戦日本GP前日の木曜日に、メディアに配布された一冊の本が話題を集めている。これは、フェラーリがメインスポンサーであるフィリップモリスとの新しいパートナーシップ『Mission Winnow』の発表会で配布されたものだった。

Mission Winnowは、タバコ広告の禁止に対応する形で、フィリップモリスが企画したプロジェクトで、日本GPからマシンにそのロゴが登場している。

メディアに配布された『WINNOW YOUR WORDS, KIMI’S BOOK OF HAIKU』

ただし、配布された本に掲載されていた内容は、Mission Winnowについてではなかった。「WINNOW YOUR WORDS, KIMI’S BOOK OF HAIKU」というタイトルの通り、キミ・ライコネン(またはそのスタッフ)が作った俳句が多数掲載されている本だ。

フェラーリのあるスタッフが最も気に入ってると言って、本を開いて見せてくれた作品がこれ。

メディアに配布された『WINNOW YOUR WORDS, KIMI’S BOOK OF HAIKU』

「静かなラジオ音でない当たり前だが、必要ない」

すると別のスタッフは「私はこっちの方が秀逸だと思うわ」といって、別のページを開いた。

「サーキット狭いとこ広いとこある場所による」

ライコネンは言葉数は決して多い方ではないが、その言葉に裏表がなく、かつ短い言葉の中に真理が感じ取れることが少なくない。

この本の最初にはライコネンのサインとともに、こんな言葉が記されている。

メディアに配布された『WINNOW YOUR WORDS, KIMI’S BOOK OF HAIKU』

「The right words do not need others to mean something」~的を射た言葉があれば、余計な説明は必要ない~

ライコネンといえば、今年の8月に自身の半生を著した本も話題を集めている。フィンランドを代表する作家カリ・ホタカイネンによって描かれた自伝は、『知られざるキミ・ライコネン』というタイトルで日本語でも、まもなく発売される。

発売は10月12日で、現在はまだ予約受付中の段階だが、日本GPを開催中の鈴鹿サーキットではオフィシャルショップ、および、R席エリアのテント『F1速報ブース』で10月5日(金)から先行販売を行うという。

鈴鹿に来場したら、是非ブースをのぞいてみてほしい。