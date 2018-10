■「アサシン クリード オデッセイ」本日発売!

藤村シシンさんコメンタリービデオを2本公開!

ゲームのトレーラーやゲームプレイ映像を古代ギリシア研究家の藤村シシン氏に歴史や専門的な視点から見てコメントをしていただくコメンタリービデオの第3弾と第4弾を公開。アーリーアクセスですでにプレイされている方も、コレからプレイされる方も、ゲームをより楽しむための映像となっていますので楽しんでご覧いただけるビデオとなっています。

Twitterキャンペーン「#スパルタン川柳」

「アサシン クリード オデッセイ」のフォトモードを使ってスクリーンショットを撮り、それに合った川柳をスパルタ人になった気分で詠む「#スパルタン川柳」!ぜひスクリーンショットに川柳を1句とハッシュタグ「#スパルタン川柳」「#ACオデッセイ」をつけてツイートしてください。

賞品:特製パーカーLサイズと特製クリアフォルダのセット合計10名様

期間:2018年10月5日(金)~10月31日(水)まで

キャンペーン詳細

http://ubiblog-jp.com/2018/10/05/acod_campaign

さらに、公式サイトではPCやスマートフォン向けの壁紙を配布しております。

(C) 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.