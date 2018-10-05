副総理、総理補佐官の顔ぶれ

政府は各省庁の副大臣の顔ぶれを４日発表した。復興副大臣に橘慶一郎、浜田昌良。内閣府副大臣に左藤章、田中良生、中根一幸。総務副大臣に鈴木淳司、佐藤ゆかり（内閣府副大臣兼務）。法務副大臣に平口洋、外務副大臣にあべ俊子、佐藤正久。

財務副大臣にうえの賢一郎、鈴木馨祐。文部科学副大臣に永岡桂子、浮島智子（内閣府副大臣兼務）。厚生労働副大臣に大口善德、髙階恵美子。農林水産副大臣に小里泰弘、髙鳥修一。経済産業副大臣に関芳弘、磯﨑仁彦（内閣府副大臣兼務）。

国土交通副大臣に大塚高司、塚田一郎（内閣府副大臣、復興副大臣兼務）。環境副大臣に城内実、あきもと司（内閣府副大臣兼務）。防衛副大臣に原田憲治（内閣府副大臣兼務）。以上、敬称略。

また総理補佐官には４日までに５人が就任している。ふるさとづくりの推進及び農林水産物の輸出振興担当＝江藤拓。国家安全保障に関する重要政策担当＝薗浦（そのうら）健太郎。教育再生、少子化、その他国政の重要課題担当＝衛藤晟一。国土強靱化及び復興等の社会資本整備、地方創生、健康・医療に関する成長戦略並びに科学技術イノベーション政策担当＝和泉洋人。政策企画担当、内閣広報官＝長谷川榮一。以上敬称略。（編集担当：森高龍二）