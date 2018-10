モデルで女優の水原希子さんが投稿した、コギャルファッションに反響が寄せられています。

■90年代のギャルカルチャーを再現

9月1日、自身のインスタで公開したのは、ミニスカにへそ出し、懐かしの90年代のギャルメイクにヘアスタイルを現代風にアレンジした姿。

みちょぱ、で親しまれている池田美優さんやギャル雑誌『egg』の元カリスマモデルの渡辺かおるさん、『S Cawaii!』モデルの細井宏美さんなど…水原さんがギャルとして尊敬する方たちとのショット。

■「懐かしい! チョベリグ~!」

また、レディースシューズブランド『ESPERANZA』と水原さんプロデュースの『OK』がコラボした厚底ブーツが10月1日に発売されることを報告しました。さらに2日には、コラボイベントを開催することも明かしていました。

View this post on Instagram

みんなー! @officekiko からニュースだよ🌺🌈 🧡💗💛OK ×ESPERANZA🧡💗💛 「OK 」×「ESPERANZA」コラボレーションアイテムが 10 /1(月)に発売開始! OKwebサイト及びESPERANZA公式HPで9/7より予約開始!🌍 水原希子本人がESPERANZA 109店にて10/2にコラボイベント開催いたします。 イベント詳細はESPERANZA公式HPまで🌟 🚨BIG ANNOUNCEMENT!🚨 OK has collaborated with legendary gal culture brand ESPERANZA. This is our first shoe collection release! Available in all Esperanza stores on 10/1💕 Pre-order available from 9/7🛍 more news coming soon!

A post shared by i_am_kiko(@i_am_kiko) on Aug 31, 2018 at 5:26pm PDT

このときも「懐かしい!チョベリグ~」「コギャルは日本の文化だね」などの絶賛の声が続々と寄せられていました。

■美脚に「脚ながっ!」

4日、自身のインスタには「渋谷109に会いに来てくれた皆ありがとう」と感謝のコメントとともにコラボイベントの様子を投稿。

View this post on Instagram

@officekiko 🌺 @esperanza_official Hair @uhmmwhat 💥 Make up @harukadebeau 💖 Thank you for making me look Mega!!❤️❤️❤️ Wearing leopard top @unif , Vintage JPG Bra top , leopard flame mini skirt @ericschlosberg 🔥 accessories all @officekiko 💕

A post shared by i_am_kiko(@i_am_kiko) on Oct 3, 2018 at 3:17pm PDT

イベントももちろん、現代風コギャルを意識して、盛り盛りのヘアメイク&ファッション。チラリと見えるおへそや、ミニスカートから伸びる細長い脚は衝撃的! コラボした厚底ブーツがさらに美脚を際立たせていますね。

View this post on Instagram

@officekiko ❤️ @esperanza_official 渋谷 109に会いに来てくれた皆ありがとう😘💕

A post shared by i_am_kiko(@i_am_kiko) on Oct 3, 2018 at 3:07pm PDT

これらの写真に対しても、スタイルの良さに対して絶賛の声と「お人形さんみたい」とのコメントがたくさん寄せられています。

「予想をはるかに上回るかっこよさ」

「その体型維持の仕方ほんとに教えてもらいたい~」

「いいね、とっても! こういう写真大好き」

「脚ながっ! お人形さんみたい!」

そろそろブーツが恋しくなる季節。水原さんがコラボした個性的で素敵なブーツを履いたら、美脚になれちゃうかも?

・合わせて読みたい→キレイは整理整頓から生まれる! 無印良品の便利な収納グッズ3選

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)