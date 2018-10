『あんさんぶるスターズ！』Starry Stage 1st 〜in 幕張メッセ〜のBlu-ray・DVDが本日発売！

2018年4月8日に開催された、キャラクター声優陣が出演する、記念すべき1stライブコンサート『あんさんぶるスターズ!Starry Stage 1st 〜in 幕張メッセ〜』のBlu-ray&DVDが、本日2018年10月5日に発売となりました!

初回封入特典として『あんさんぶるスターズ!Starry Stage 2nd 〜in 日本武道館〜』の購入者限定応募券(シリアル)が封入されます!

受付期間は2018年10月5日(金)10:00~2018年10月15日(月)正午まで! この機会を逃さないよう、是非チェックしてみてください☆

▼ダイジェスト動画

商品詳細

・あんさんぶるスターズ!Starry Stage 1st ~in 幕張メッセ~ Blu-ray&DVD

・透明スリーブケース

・フォトブックレット(豪華40ページ)

● 特典情報

★初回封入特典:『あんさんぶるスターズ!Starry Stage 2nd 〜in 日本武道館〜』 購入者限定応募券を封入

※こちらの応募券は、Blu-rayとDVDの初回プレス分に封入されます。

※受付期間:2018年10月5日(金)10:00 ~ 2018年10月15日(月)正午

★法人特典:チケットホルダー

※アニメイト・タワーレコード・TSUTAYA・Amazon共通になります。

※特典は無くなり次第、終了とさせて頂きます。

※デザインは予告なく変更する場合がございます

商品概要

あんさんぶるスターズ!Starry Stage 1st 〜in 幕張メッセ〜 Blu-ray&DVD

【発売日】2018年10月5日(金)

【価格】[Blu-ray]\8,000+税 [DVD] 7,000+税

【Cast】

流星隊:帆世雄一(守沢千秋役)、西山宏太朗(深海奏汰役)、中島ヨシキ(南雲鉄虎役)、渡辺拓海(高峯翠役)、新田杏樹(仙石忍役)

紅月:梅原裕一郎(蓮巳敬人役)、神尾晋一郎(鬼龍紅郎役)、神永圭佑(神崎颯馬役)

Valkyrie:高橋広樹(斎宮宗役)、大須賀純(影片みか役)、米内佑希(仁兎なずな役)

樋柴智康(佐賀美陣役)、駒田航(椚章臣役)

【収録内容】

01. 流星花火/流星隊

02. MC

03. SUPER NOVA REVOLU5TAR/流星隊

04. 斬 ー決意ノ刃ー/紅月

05. MC

06. 祭夜絵巻/紅月

07. 魅惑劇/Valkyrie

08. MC

09. 礼賛歌/Valkyrie

10. ミニドラマ

11. Sentimental Liars/佐賀美 陣 & 椚 章臣

12. 微熱カルナバル/佐賀美 陣

13. BUTTERFLY EFFECT/椚 章臣

14. MC

15. 疾風迅雷 忍び道/仙石 忍

16. まりんぶるう・らんでぶう/深海奏汰

17. IRON HEART TIGER!/南雲鉄虎

18. 真昼の残像/高峯 翠

19. ALWAYS HERO!/守沢千秋

20. アンリミテッド☆パワー!!!!!/流星隊

21. 剣戟の舞/紅月

22. Last Lament/Valkyrie

23. MC

24. 砂上ノ楼閣/Valkyrie

25. MC

26. 百花繚乱、紅月夜/紅月

27. 天下無敵☆メテオレンジャー!/流星隊

28. MC

Encore

29. MC

30. ONLY YOUR STARS!

【商品コード】[Blu-ray] FFXG-0003/JAN:4589644710224 [DVD] FFBG-0012/JAN:4589644710231

【発売元】フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】フロンティアワークス

