■カプコン往年の名作が遊べる店頭体験会の開催が決定!

ラインナップは10月25日発売の「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」、パッケージ版が12月6日発売「カプコン ベルトアクション コレクション」、12月20日発売の「鬼武者」を予定。どのタイトルが遊べるかは各店舗によって異なるので、事前に確認の上で足を運んでほしい。当時を懐かしみながら、ゲームプレイを楽しもう!

ゲームを体験いただいた方には、先着で各タイトルのオリジナルステッカーをプレゼント!

さらに開催店舗で、体験会中に以下の試遊タイトルをご予約頂いた方には、非売品の販促用B2ポスターもプレゼント!

※「鬼武者」は対象外です。

※画像はイメージです。

※B2ポスタープレゼントは、ご予約いただく店舗で試遊できるタイトルのみ対象となります。試遊出展のないタイトルは、ご予約いただいてもB2ポスターはプレゼントされません。

開催店舗/遊べるタイトル

「カプコンレガシータイトル体験会」告知ページ

http://www.capcom.co.jp/game/content/event_legacy181013

※開催店舗で試遊タイトルをご予約頂いた方へプレゼントする販促用B2ポスターについて、10月27日(土)に開催するヨドバシカメラ マルチメディアAkibaは対象外になります。あらかじめご了承ください。

※体験会にご参加いただくには、会場で配布される整理券が必要です。各会場ごとの整理券配布開始時間をご確認ください。

※ノベルティは、無くなり次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

※PS4/Nintendo Switch「ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル」、PS4/Nintendo Switch「カプコン ベルトアクション コレクション」予約者限定ノベルティ(B2ポスター)は、既に当該店舗および法人にて予約済の方におかれましても、ご予約済である事を証明できる予約票などを体験会会場でご提示いただければ、先着順でプレゼントいたします(ご提示いただく店舗で試遊できるタイトルのみ対象となります)。

※事故、混乱防止のため、イベントの運営にあたりさまざまな制限を設けさせていただく場合がございます。

※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。

※会場内でスタッフの指示、および注意事項に従わない場合、参加をお断りすることがございます。

※会場内でスタッフの指示、および注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。

※ノベルティのデザインは変更となる可能性がございます。

※手荷物は自己管理でお願いいたします。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.Character Samanosuke Akechi by (C)Amuse/Fu Long Production,(C)CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED.Guest Creator:Takeshi Kaneshiro