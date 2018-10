■緊急追加タイトル発表:「SIREN」

「SIREN」は、2003年にPlayStation2で発売され、今年で誕生15周年を迎えました。本作は日本の寒村を舞台に複数の登場人物が織りなす重厚なストーリー、さまざまな神話や伝承を土台に作り込まれた世界観、そして異様なまでの高難易度によって、カルト的な人気を獲得。今なお多くのファンに愛され続けています。今回、多くのユーザー様からのリクエストにより、追加演奏タイトルとしての採用が決定いたしました。本公演では「SIREN」の中でも特に印象的な「奉神御詠歌」を合唱にてお届けいたします。

■追加スペシャルゲスト

「白騎士物語 -古の鼓動-」の主題歌を担当される歌手のKAZCO氏による歌唱が決定いたしました。KAZCO氏には、オーケストラの演奏と共に同作の主題歌である「白騎士物語~旅人たち~」を歌っていただきます。

KAZCO Official Website

http://www.kazco.jp/index2.html

■プログラム

<「アークザラッド」シリーズ>

・アークザラッドのテーマ

・Arc

・Kukuru

・Poco

・Tosh

・Gogen

・Chongara

・Iga

・明日へ

・Starting~始動~

<「勇者のくせになまいきだ。」シリーズ>

・魔王のへやで悪巧み

・すべてのはじまり

・さわやかな朝のダンジョン

・なごやかな夜のダンジョン

・トカゲおとこが叫んでる

・終わりなきゆうなま

・はじまりはいつもダンジョン

・トビラが開いたら

・魔王を守れのテーマ:3D

・ファイナル・ギャザリング!

・ミラクル・ダンジョニスタ!

・来たるべきセカイ

<「ワイルドアームズ」シリーズ>

・荒野の果てへ

・クリティカル・ヒット!

・バトルフォース

・ガンメタルアクション

・ガンブレイズ

・胸の撃鉄起こす時

・PRINCESS ARMY

・Million Memories

<「GRAVITY DAZE 2」>

・電磁力の女王

・世界の半分を統べる力

・灰燼に帰す

・ア クゥ オーン トゥ ワ/赤いリンゴ(Chant Ver.)

・GRAVITY DAZE/重力的眩暈(Ending Ver.)

<「フリーダムウォーズ」>

・Panopticon

・Uninstallation

・Code RedIII

・System End

<「SIREN」>

・奉神御詠歌

<「白騎士物語 -古の鼓動-」>

・ブラスタ平原

・迫り来る強敵

・白き勇者

・白騎士物語~旅人たち~

<「ワンダと巨像」>

・荒ぶる邂逅 ~巨像との戦い~

・甦る力 ~巨像との戦い~

・復活の予兆

・蘇生

・儀式の終焉 ~巨像との戦い~

・禁断の術

・戦いの終り

<「SOUL SACRIFICE」シリーズ>

・希望なき序奏

・終わりの始まり

・魂の旋律 -main theme-

・異形のメルヘン

・異端の白い灯

・漆黒の正義

・無神論者達の童謡

・永遠の戦いに終止符を

・人が語り継ぐ限り

<「Bloodborne」>

・Omen

・The Hunter

・Cleric Beast

・Ebrietas, Daughter of the Cosmos

・The First Hunter

・Bloodborne

※プログラム・楽曲は予定のものであり、予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください