■「グリムエコーズ」ヒーロー紹介

アラジン

原典:アラジンと魔法のランプ

ILLUST:T-TRACK

CV:高梨謙吾

ドロシー

原典:オズの魔法使い

ILLUST:がおう

CV:諏訪彩花

ファントム

原典:オペラ座の怪人

ILLUST:眠介

CV:間島淳司

クリスティーヌ

原典:オペラ座の怪人

ILLUST:眠介

CV:米山明日美

ヨリンゲル

原典:ヨリンデとヨリンゲル

ILLUST:紫槻さやか

CV:中島ヨシキ

ヨリンデ

原典:ヨリンデとヨリンゲル

ILLUST:紫槻さやか

CV:河野ひより

帽子屋ハッタ

原典:不思議の国のアリス

ILLUST:なのかけい

CV:安田陸矢

ゲルダ

原典:雪の女王

ILLUST:なのかけい

CV:岩井映美里

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.