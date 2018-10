PassCode、海外デビュー盤『Ex Libris PassCode』が発売、日本でもデジタル配信開始。新録曲が聴けるダイジェスト映像も公開

10月5日に発売となったPassCodeの海外デビュー盤『Ex Libris PassCode』。このアルバムが日本でもデジタル/ストリーミング配信が開始となり、新規録音曲の「NINJA BOMBER」を試聴できる動画も公開となった。

海外デビュー盤となるアルバム『Ex Libris PassCode』は、2016年10月以降に発売されたメジャーリリース作品から厳選された楽曲に加えて、インディーズ時代の作品『VIRTUAL』から今作のために新たにスタジオレコーディングを行った「NINJA BOMBER」が初収録となる。

また『Ex Libris PassCode』のダイジェスト動画を公開となり、新録の「NINJA BOMBER」も少しだけ試聴可能となっている。

アルバム・タイトルの「Ex Libris PassCode」とは「PassCodeの蔵書から」という意味が込められており、海外で発売となるCDには、PassCodeの軌跡をたどる全15曲、そして20ページのブックレットには未発表写真や、歌詞の英語対訳+ローマ字表記が収録される。

PassCodeは現在全国ツアーの真っ最中。10月7日には石川で、翌週の13日には自身2度目となる台湾でのライブが行われる。

■リリース情報

PassCode海外デビュー盤アルバム『Ex Libris PassCode』

iTunes

Spotify

Tracklist

01. AXIS

02. TRACE

03. MISS UNLIMITED

04. Toxic

05. NINJA BOMBER

06. Voice

07. Club Kids Never Die

08. Cry Out

09. ONE STEP BEYOND

10. bite the bullet

11. Never Sleep Again

12. Insanity

13. UNTILL THE DAWN

14. GEKIDŌ PROGRESSIVE

15. Ray