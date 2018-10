コラボを記念した描き下ろしイラストグッズや先行商品が販売されるほか、「t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX' -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」、「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ 『Melody in the Pocket』 in 日本武道館」の衣装を展示するなど、ここだけの企画が目白押しとなっている。

■「Tokyo 7th シスターズ×OIOI コラボショップ in 渋谷マルイ」

開催期間:2018年10月19日(金)~2018年11月4日(日)

開催場所:渋谷マルイ 8F イベントスペース

入場料:無料

営業時間:11:00~21:00 (日曜祝日は11:00~20:30)

「Tokyo 7th シスターズ×OIOI コラボショップ in 渋谷マルイ」特設サイト

https://www.0101.co.jp/403/info/index.html?contents_id=6426

グッズ情報

描き下ろしイラスト セブンスシスターズ タペストリー

価格:3,000円(税抜)

描き下ろしイラスト セブンスシスターズ パスケース

価格:1,800円(税抜)

描き下ろしイラスト トレーディングアクリルキーホルダー

価格:単品650円(税抜)/BOX3,900円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

描き下ろしイラスト トレーディングアクリルスタンド

価格:単品800円(税抜)/BOX4,800円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

描き下ろしイラスト トレーディング缶バッジ

価格:単品400円(税抜)/BOX2,400円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

描き下ろしイラスト クリアファイル(全6種)

価格:各400円(税抜)

描き下ろしイラスト ステッカー(全6種)

価格:各500円(税抜)

777☆SISTERS パーカー

価格:5,980円(税抜)

セブンスシスターズ パーカー

価格:5,980円(税抜)

WITCH NUMBER 4 Tシャツ

価格:3,500円(税抜)

SiSH Tシャツ

価格:3,500円(税抜)

NI+CORA Tシャツ

価格:3,500円(税抜)

サンボンリボン Tシャツ

価格:3,500円(税抜)

Le☆S☆Ca ポーチ

価格:2,500円(税抜)

The QUEEN of PURPLE ポーチ

価格:2,500円(税抜)

Ci+LUS パスケース

価格:2,500円(税抜)

CASQUETTE'S パスケース

価格:2,500円(税抜)

4U 手帳型スマホケース

価格:3,500円(税抜)

KARAKURI 手帳型スマホケース

価格:3,500円(税抜)

マグカップ(全12種)

価格:各1,500円(税抜)

トレーディング カードイラスト アクリルキーホルダー Ver.A(全12種)

価格:単品650円(税抜)/BOX7,800円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

トレーディング カードイラスト アクリルキーホルダー Ver.B(全13種)

価格:単品650円(税抜)/BOX8,450円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

トレーディング カードイラスト アクリルキーホルダー Ver.C(全10種)

価格:単品650円(税抜)/BOX6,500円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

トレーディング カードイラスト 缶バッジ Ver.A(全12種)

価格:単品400円(税抜)/BOX4,800円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

トレーディング カードイラスト 缶バッジ Ver.B(全13種)

価格:単品400円(税抜)/BOX5,200円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

トレーディング カードイラスト 缶バッジ Ver.C(全10種)

価格:単品400円(税抜)/BOX4,000円(税抜)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

衣装展示情報

「t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX' -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」、「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ 『Melody in the Pocket』 in日本武道館」の衣装を、下記日程にて展示しております。

10/19(金)~10/26(金) 計18体

「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ 『Melody in the Pocket』 in日本武道館」より777☆SISTERS

「t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX' -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」よりセブンスシスターズ

10/27(土)~11/4(日) 計12体

「Tokyo 7th シスターズ メモリアルライブ 『Melody in the Pocket』 in日本武道館」よりLe☆S☆Ca、The QUEEN of PURPLE、Ci+LUS

「t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX' -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」より4U

その他情報

入場について

10月19日(金)は、状況によりシャッフル抽選を行う場合がございます。シャッフル抽選を実施する場合は、渋谷マルイ店頭に10:30までにお並びください。シャッフル抽選の実施状況などの詳細は渋谷マルイ アニメイベント 公式Twitterおよび渋谷マルイ公式サイトにてご案内いたします。

渋谷マルイ アニメイベント 公式Twitter:https://twitter.com/marui_shibuya_a

渋谷マルイ公式サイト:https://www.0101.co.jp/013/

お買上げ抽選会情報

イベントショップにて、「Tokyo 7th シスターズ」関連商品を3,000円(税込)以上お買い上げ、かつエポスカードをご提示いただいたお客様は、オリジナルグッズがハズレなしで当たる抽選会にご参加いただけます。

エポスカード新規ご入会特典

期間中、イベントショップにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様は上記の抽選回数に加え、さらに2回抽選会にご参加いただけます。

特典内容

A賞 描き下ろしイラストキャンバスボード

B賞 ポストカード 全6種コンプリートセット

C賞 ポストカード ランダム1枚(全6種)

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます。

Twitterキャンペーンも開催中!

本イベントを記念して、フォロー&RTキャンペーンを開催中です。該当ツイートをRT&マルイノアニメ Twitter(@marui_anime)とAMNIBUS Twitter(@AMNIBUS)アカウントをフォローすることで抽選で3名様に「描き下ろしイラストキャンバスボード」をプレゼント致します!

マルイノアニメ Twitter:https://twitter.com/marui_anime

AMNIBUS Twitter:https://twitter.com/AMNIBUS

