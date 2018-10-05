【中学受験】TX沿線私立中19校が集結、合同説明会11/18

つくばエクスプレスで通える私立中学校による「TX沿線私立中学校合同説明会」が2018年11月18日、東京電機大学東京千住キャンパスで開かれる。専修大学松戸、二松學舎大学附属柏など、19校の私立中学校が参加し、個別相談コーナーを展開する。参加無料。予約不要。
「TX沿線私立中学校合同説明会」には、つくばエクスプレスで通学できる千葉県や東京都、茨城県から私立中学校19校が参加。「個別相談コーナー」では、各校の担当者から直接説明を聞き、入試直前の貴重なアドバイスも受けられるという。高校募集のある学校は、高校入試についても説明。「展示コーナー」では、各校生徒の作品などを紹介する。
参加予定校は、男子校が足立学園1校。女子校は北豊島、国府台女子学院、聖徳大学附属女子、和洋国府台女子の4校。共学校は、上野学園、駒込、芝浦工業大学柏、昭和学院、常総学院、西武台千葉、専修大学松戸、土浦日本大学、東京成徳大学、東洋大学附属牛久、二松學舎大学附属柏、日出学園、茗溪学園、麗澤の14校。
参加無料で、事前申込みは不要。受験を控えた小学6年生や保護者はもちろん、小学4・5年生も歓迎だという。
◆TX沿線私立中学校合同説明会
日時：2018年11月18日（日）10:30～15:30※入場受付は15:00まで
会場：東京電機大学 東京千住キャンパス1号館1階100周年ホール
対象：中学受験を目指す小学生と保護者
参加費：無料
参加予定校：
【男子校】足立学園
【女子校】北豊島、国府台女子学院、聖徳大学附属女子、和洋国府台女子
【共学校】上野学園、駒込、芝浦工業大学柏、昭和学院、常総学院、西武台千葉、専修大学松戸、土浦日本大学、東京成徳大学、東洋大学附属牛久、二松學舎大学附属柏、日出学園、茗溪学園、麗澤
奥山直美