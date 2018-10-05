「ペルソナ5」“心の怪盗団”のペルソナがリングとなって登場！

ペルソナモチーフリング（全8種）各10,000円（税別）(C)ATLUS (C)SEGA／PERSONA5 the Animation Project

TVアニメ『PERSONA5 the Animation』より、“心の怪盗団”8人のペルソナをモチーフにしたリングが登場。受注生産限定品として、2018年10月5日正午から販売を開始した。

本商品は、主人公・雨宮蓮のペルソナであるアルセーヌ（ARSENE）。キャプテン・キッド（CAPTAINKIDD）、カルメン（CARMEN）など、“心の怪盗団”の8人のペルソナが、アクセサリーとして使用できるリングに。アニメ・ゲーム両ファン必見の本格的な仕上がりとなっている。

「ペルソナモチーフリング（全8種）」は、2018年10月5日正午より、「ETERNO RECIT」公式WEBサイト、「アトラスDショップ」ほかにて販売。価格は各10,000円（税別）。

商品概要：

◆ペルソナモチーフリング＜ARSENE＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約10mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜CAPTAINKIDD＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約15mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜CARMEN＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約13mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜ZORRO＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約11mm、厚み約3mm

◆ペルソナモチーフリング＜GOEMON＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約14mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜JOHANNA＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約16mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜NECRONOMICON＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約12mm、厚み約5mm

◆ペルソナモチーフリング＜MILADY＞

素材 ：シルバー925(燻加工)

展開サイズ：7号～25号(規定奇数号展開)

サイズ ：アーム幅約7mm、厚み約4mm

(C)ATLUS (C)SEGA／PERSONA5 the Animation Project

MoA