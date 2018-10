■サービスダンジョン「Halloween Town」が開催!

10月6日よりサービスダンジョン「Halloween Town」が開催される。「Halloween Town」は、「アメ級」「クッキー級」「チョコ級」「ケーキ級」「タルト級」の5階級に難易度が分かれており、ハロウィン限定の「デビルフェアリー」やボスモンスターが出現する。

スキルフェアリーがハロウィンバージョンでパワーアップ!

各級にはハロウィン限定の「デビルフェアリー」が登場する「Halloween town」と、スキルフェアリーが登場する「Halloween&Fairy」の2種類のダンジョンがある。「Halloween town」で登場する「デビルフェアリー」は、経験値がアップするだけでなく、全てのスキルのスキルレベル上昇確率がアップする。

「チョコ級」「ケーキ級」「タルト級」にSSレアモンスターたちが出現!

「チョコ級」以上のボスモンスターとして、SSレア「夜の帝王ブルート」「包帯少女マミ」「オオカミ娘ウル」が出現。また、「ケーキ級」以上ではSS+レア「道化師クラウン」「ヴェルヴォルフ」「フランケン」が、「タルト級」では新たに追加された、「ハロウィンウィザード」が登場する。他にも「ハロウィンベルモ」「ハロウィンナナ」「ハロウィンレヴィ」「ハロウィンベルフェ」、「ハロウィン赤ずきん」「ハロウィンギャンブラー」「ハロウィン阿国」がボスモンスターとして出現することがある。

※タルト級は、「Halloween town」のみとなります。

「チョコ級」以上出現モンスター

SS レア「包帯少女マミ」

SS レア「オオカミ娘ウル」

SS レア「夜の帝王ブルート」

「ケーキ級」以上出現モンスター

SS+レア「ヴェルヴォルフ」

SS+レア「フランケン」

SS+レア「道化師クラウン」

「タルト級」出現モンスター

SS+レア「ハロウィンウィザード」

SS+レア「ハロウィン赤ずきん」

SS+レア「ハロウィンギャンブラー」

SS+レア「ハロウィン阿国」

SS+レア「ハロウィンベルモ」

SS+レア「ハロウィンナナ」

SS+レア「ハロウィンレヴィ」

SS+レア「ハロウィンベルフェ」

開催期間

10月6日5時から10月31日までの期間中、土・日・祝日に限定開催

※初回開催時のみ10月6日5時から10月9日5時までの開催となります。

(C) 2013 Asobism Co., Ltd.