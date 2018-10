■事前登録キャンペーンが実施中!

現在、「ましろウィッチ」は事前登録キャンペーンを実施中。今回、事前登録者数が15万人突破時の報酬が追加となった。15万人を達成すると最高レア度★4 装備である“万那の戦闘衣装と万那の帽子”がプレゼントされる。

なお事前登録の方法は、公式Twitterのフォロー、LINE@の友達登録、SQUARE ENIX BRIDGEでのメールアドレス登録の3つの中から選ぶことができる。

■Twitterフォロー&リツイートキャンペーンが実施中!

「ましろウィッチ」公式Twitterアカウントをフォローして、対象ツイートをキャンペーン期間中にリツイートすると抽選で各3名(計6名)に、朝日向万那(気弱)役の加隈亜衣さんと道明寺みみか役の小澤亜李さんのサイン色紙がプレゼントされる。

