■シンボル収集イベント「踊る!ハロウィンナイト」開催!

シンボル収集イベント「踊る!ハロウィンナイト」を開催します!特定のヒーローをパーティに加えるとヒーローボーナスが発生し、シンボルの獲得数が増加します!対象のヒーローは、ゲーム内お知らせの「ヒーローボーナス一覧」をご覧ください!

また、今回はゲストヒーローとして「人魚姫(ハロウィン)」「ヘンゼル(ハロウィン)」「グレーテル(ハロウィン)」の3人が登場いたします!この3人のハロウィン・ヒーローは、ヒーローボーナス対象のヒーローとなります!是非、一緒に戦ってみてください!

開催期間:2018年10月5日(金)15時00分~2018年10月19日(金)14時59分まで

イベントボス:カオス・カーレン

Illust:匈歌ハトリ

ストーリー

何処かの想区を訪れた一行。人里を探して進むと、聞こえる悲鳴と、感知計が示すカオステラーの反応。駆けつけると、カイとゲルダに迫る、謎のカオステラーに遭遇する。“赤い靴”を履く、見覚えのあるその姿は、以前“アンデルセン童話”の想区で出会った、カーレンのものであった。そのカオステラー――カオス・カーレンと、一行は戦う。

■人魚姫、ヘンゼル、グレーテルがハロウィン・ヒーローとして新登場!

期間限定!新たなハロウィン・ヒーロー「人魚姫(ハロウィン)」「ヘンゼル(ハロウィン)」「グレーテル(ハロウィン)」が登場!本ガチャは、有償10連ガチャ初回【鏡のメダル30枚】つき&【☆5ヒーロー出現確定】!2回目以降は【鏡のメダル10枚】がおまけでついてきます!また、通常10連ガチャも、初回のみ【鏡のメダル10枚】つき!

さらに、本ガチャ開催期間中は過去に登場したハロウィン・ヒーロー「ドロシー(ハロウィン)」「帽子屋ハッタ(ハロウィン)」「長靴をはいた猫(ハロウィン)」「マッチ売りの少女(ハロウィン)」も期間限定で交換所にラインナップいたします!

開催期間:2018年10月5日(金)15時00分~2018年10月17日(水)14時59分まで

新ハロウィン・ヒーロー紹介

人魚姫(ハロウィン)

Illust:Nuda

CV:市ノ瀬加那

武器:片手剣

年に一度のお祭りの夜。声を奪われた少女にも、特別な計らいがもたらされる。美しき歌声で、人々を楽しませる彼女の姿は、まさに祭りの夜を彩る最高の華!彼女の優しき歌声は、闇の呪いの力すら弾き飛ばす、癒やしと浄化の力を持つ。彼女の歌声は、笑顔を守る輝きの力。(出典:人魚姫)

ヘンゼル

Illust:ヤッペン

CV:鈴木裕斗

武器:弓

ハロウィンの夜の合言葉は“トリック・オア・トリート”!お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ!ってなに?こんなお菓子で満足しているの?ダメだよダメ!もっと本気でやらないと!いちからやり直し!素材から吟味し直そう!できなかったらいたずらしちゃうよ…?(出典:ヘンゼルとグレーテル)

グレーテル

Illust:さかなへん

CV:木野日菜

武器:片手杖

お菓子の家を経験した兄は、すっかり舌が肥えてしまった。今更ご家庭の手作りお菓子や、そんじょそこらのお店のお菓子じゃあ納得しない。「シェフを呼べ!」と激怒する兄を追い掛け、妹は叫ぶ。「お兄ちゃん三日待って!」と。厄介な兄妹の明日はどっちだ!?(出典:ヘンゼルとグレーテル)

新ハロウィン・ヒーロー登場ガチャ内容

初回有償10連ガチャは☆5ヒーロー1体以上確定、及び鏡のメダル30枚つき。

有償10連ガチャ2回目以降は鏡のメダル10枚つき。

通常10連ガチャ初回は鏡のメダル10枚つき。

100回以内にピックアップヒーロー1体以上確定。

30回以内に☆5ヒーロー1体以上確定。

タイムセール有り。

(C) 2016 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.