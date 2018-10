六本木ヒルズがナイアンテックな遊園地に！12月13日から「INNOVATION TOKYO 2018」開催

六本木ヒルズは、ナイアンテックとの共催イベント「INNOVATION TOKYO 2018~AR PLAY GROUND WITH NIANTIC」にて、『ポケモンGO』『Ingress』をモチーフとしたアトラクションやVRゲーム、ARをテーマとしたトークセッションを12月13日より特別開催します。

■「INNOVATION TOKYO 2018」開催概要 開催日:2018年10月12日(金)~21日(日)全10日間 場所:六本木ヒルズ各所(毛利庭園、大屋根プラザ、ウェストウォーク、ヒルズカフェ/スペースなど) 料金:無料※一部プログラムは有料となります。 主催:森ビル、Niantic,inc. 協力:ポケモン、ライゾマティクス、東京大学、ambie、ソフトバンク、ティーアンドエス、バスキュール、電通ライブ、レノボ・ジャパン(順不同) ■毛利庭園:PokémonGO AR庭園 イヤホンから聴こえてくるポケモンたちの鳴き声や音をたよりに、毛利庭園内にかくれているポケモンの鳴き声を集めてください。開放型のイヤホンを用い、毛利庭園の自然の音とポケモンの気配の両方に耳を澄ませながら、聴覚で楽しむARをお楽しみいただくと、最後には、鳴き声を集めたポケモンたちが姿を見せてくれます。 日時:10月12日(金)~21日(日)12:00~20:00 ※土日のみ10:00~20:00 ■大屋根プラザ:NEON Nianticが開発した最新のAR技術を活用した対戦型ゲームです。10億分の1秒のタイムラグで、多人数が同時にプレイすることができます。 スマートフォンに映し出される対戦相手を画面上でタップし、ビームを当て、自分は攻撃から逃げながら相手にダメージを与え、ランキングを競います。 日時:10月17日(水)~21日(日)12:00~20:00 ■ウェストウォーク:ARRoppongi×Ingress 1,000分の1のスケールで精巧に再現された東京の都市模型に、プロジェクションマッピングとARグラスで「Ingress」の世界観を表現します。 「Ingress」の世界での六本木ヒルズ界隈の1週間を、タイムラプスで投影し、実際の街を舞台にしたプレイヤーの戦いや、プレイヤーが協力して作り上げた美しい地上絵の数々をお楽しみいただけます。様々な角度から、世界の新しい見方を感じてください。 日時:10月12日(金)~21日(日)12:00~20:00 ■TOHOシネマズ六本木ヒルズ:TVアニメ「Ingress」先行上映会&音声AR体験イベント 10月17日(水)24:55よりフジテレビ系列にて放映されるTVアニメ「Ingress」の第1話~第4話を放映前に特別先行上映。会場では中島ヨシキ、上田麗奈らメインキャスト4名による舞台挨拶も行います。さらに、試写会の後には特別記念企画として六本木ヒルズを舞台にアニメの世界観を体験できる音声ARゲームを行います。 日時:10月13日(土)13:30~ 公式サイト: http://www.ingressanime.com ■「トークセッション」ヒルズカフェ/スペース:西村真里子のテック&パーティー! 虎ノ門ヒルズカフェで月1回開催されている、西村真里子氏が今気になっているトピックを国内外の豪華なゲストを交えてディスカッションし、ポジティブな未来を見つけていく『西村真里子のテック&パーティー!』を、「INNOVATION TOKYO」のスペシャルバージョンとして開催します。豪華ゲストによる1日だけのスペシャルトークセッションをお楽しみください c日時:10月17日(水)18:30~21:20 場所:ヒルズカフェ/スペース(ヒルサイド2階) 加費:前売りチケット¥1,500(税込)/当日チケット¥2,000(税込) ※どちらも1ドリンク付 ※座席は先着順でお座りいただきます。 ※満席となった場合、立ち見となりますので、予めご了承ください。 モデレーター:西村真里子(株式会社HEARTCATCH代表取締役/プロデューサー) ■スペシャルトークセッション(1) 18:30~19:50 『アーティスト、スタートアップ視点で探るAR都市』 スピーカー: 長谷川愛 (現代アーティスト) 林勝明 (ZAS株式会社) ■スペシャルトークセッション(2) 20:00~21:20 『耳で理解するインフラ、我々はコウモリになれるのか?』 スピーカー: 原ノブオ (株式会社バスキュール取締役/リードエクスペリエンスディレクター) 西村拓紀 (SCENTクリエイティブ・ディレクター、デザイナー) 西村真里子プロフィール 株式会社HEARTCATCH代表取締役 国際基督教大学(ICU)卒。エンジニアとしてキャリアをスタートし、その後外資系企業のフィールドマーケティングマネージャー、デジタルクリエイティブ会社のプロデューサーを経て2014年株式会社HEARTCATCH設立ビジネス・クリエイティブ・テクノロジーをつなぐ“分野を越境するプロデューサー”として自社&企業向けプロジェクトを生み出している。

