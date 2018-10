■血盟フェスティバル開催!血盟コンテンツ報酬2倍や新騎乗ペット「デザートキャメル」がもらえる!

10月4日(木)アップデートより、血盟ログインや血盟ダンジョンなどの血盟コンテンツ報酬が2倍にるイベント「血盟フェスティバルイベント」を実施しております。さらに、血盟ダンジョンのクリア報酬等から獲得できる各証を集めることで、新騎乗ペット「デザートキャメル」などの豪華報酬と交換できるイベントや、召喚石ダンジョン報酬の育成石ボックス獲得数が2倍になるイベント、期間中毎日もらえるイベントチケットを使用して大量のアデナを獲得できる限定ガチャなど、多数のイベントを実施しております。

新騎乗ペット「デザートキャメル」

■「銀の傭兵団」アーティファクト新登場!出現率アップの限定ガチャや新規パックを販売!

「リネージュ 2 レボリューション(Lineage2 Revolution)」の世界に、新アーティファクト「銀の傭兵団」が登場しました。「銀の傭兵団」アーティファクトを入手しやすくなっている限定ガチャ(2種)や、各ランクの「銀の傭兵団」アーティファクトが選択できる新規パックも販売しております。ぜひこの機会に強力な「銀の傭兵団」アーティファクトを獲得してください。

本アップデートではほかにも、通常フィールドのアデナとモンスターコアの獲得量がアップするフィーバータイムイベントの実施や、砂漠の民をイメージした新コスチュームやお得なパッケージ商品の販売など、多くのイベント・キャンペーンを実施しております。ぜひ各イベントに参加して豪華報酬を獲得してください。

砂漠コスチューム「アラビアンキャラバン」

砂漠コスチューム「アラビアンナイト」

