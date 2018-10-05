『シェンムー I&II;』売店別予約特典の一覧＆デザインを公開！

セガゲームスは2018年11月22日(木)発売予定の、PS4向けアクションアドベンチャー『シェンムー I&II;』の売店別予約特典の一覧およびデザインを公開しました。
以下リリースより引用。
◆販売店別予約特典 実施店鋪一覧
■オリジナルPC&スマホ壁紙(Amazon.co.jp)
■オリジナルマルチスタンド(あみあみ)
■オリジナル布ポスター(IMAGINE WEBSHOP)
■オリジナルスマホ壁紙(上新電機※ゲーム取り扱い店/Joshinネットショッピング含む)
■「おこづかい」QUOカード(セガストア)※1
※1.販売店別予約特典のプレゼントは、限定版購入者のみが対象です
■オリジナルマウスパッド(WonderGOO)※ゲーム取り扱い店および、WonderGOO楽天市場店※1
※1.販売店別予約特典のプレゼントは、限定版購入者のみが対象です。
※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。
※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。
※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。
※特典内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※特典数量には限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください
■『シェンムー I&II;』
ジャンル:アクションアドベンチャー
対応機種:PlayStation4
発売日:2018年11月22日(木)発売予定
プレイ人数:1人
発売・販売:株式会社セガゲームス
CERO表記:B区分(12歳以上対象)
●販売 価格
- 通常版・ダウンロード版:3,990円(税抜)
- 限定版・デジタル限定版:5,990円(税抜)
公式サイト:
(C)SEGA
monnchi