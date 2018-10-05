『シェンムー I&II』売店別予約特典の一覧＆デザインを公開！

『シェンムー I&II;』売店別予約特典の一覧＆デザインを公開！

セガゲームスは2018年11月22日(木)発売予定の、PS4向けアクションアドベンチャー『シェンムー I&II;』の売店別予約特典の一覧およびデザインを公開しました。

以下リリースより引用。

◆販売店別予約特典 実施店鋪一覧

■オリジナルPC&スマホ壁紙(Amazon.co.jp)

■オリジナルマルチスタンド(あみあみ)

■オリジナル布ポスター(IMAGINE WEBSHOP)

■オリジナルスマホ壁紙(上新電機※ゲーム取り扱い店/Joshinネットショッピング含む)

■「おこづかい」QUOカード(セガストア)※1

※1.販売店別予約特典のプレゼントは、限定版購入者のみが対象です

■オリジナルマウスパッド(WonderGOO)※ゲーム取り扱い店および、WonderGOO楽天市場店※1

※1.販売店別予約特典のプレゼントは、限定版購入者のみが対象です。

※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。

※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

※特典内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※特典数量には限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください

■『シェンムー I&II;』

ジャンル:アクションアドベンチャー

対応機種:PlayStation4

発売日:2018年11月22日(木)発売予定

プレイ人数:1人

発売・販売:株式会社セガゲームス

CERO表記:B区分(12歳以上対象)

●販売 価格

  • 通常版・ダウンロード版:3,990円(税抜)
  • 限定版・デジタル限定版:5,990円(税抜)

公式サイト:

http://shenmue1-2.sega.jp/

(C)SEGA

monnchi

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