■イベントダンジョン「ダストバスターズ」を開始!

「捜索願」を手に入れてキャラクターと交換しよう!2018年10月5日(金)に、イベントダンジョン「ダストバスターズ」を開始しました。本イベントには、すべてのプレイヤーが参加可能です。イベントをクリアすると「捜索願」を獲得することができます。この「捜索願」はショップでキャラクター「楠木陽菜(くすのき ひな)(★4)」「矢尻 貴文(やじりたかふみ)(★3)」と交換することができます。

楠木 陽菜(★4)

矢尻 貴文(★3)

ダストバスターズ 開催期間:開催中〜2018年10月12日(金)14:59

ショップ交換可能日時:2018年10月19日(金)14:59まで

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■「森林属性ピックアップガチャ」に「安倉 朝美(★5)(CV:上坂すみれ)」が登場!

安倉 朝美(★5)

イベントの開始にあわせて、「森林属性ピックアップガチャ」を開催中です。本ガチャには、公式生放送で初公開した、上坂すみれさんがキャラクターボイスを担当する魔能班の森林属性「安倉 朝美(やすくらともみ)(★5)」が登場します。

この「安倉 朝美」は、周囲2マスにいるすべての敵にダメージを与える必殺技をもっています。

開催期間:開催中〜2018年10月12日(金)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■ストーリー13章「丸の内エリア」追加!第一部 東京編ついに最終章!

現在、12章まで開放されているストーリーに、新しく13章「丸の内エリア」を追加しました。この13章は、第一部 東京編の最終章です。なお、ストーリーは第二部へ続きます。

【ストーリー13章追加日時】2018年10月5日(金)15:00

■ストーリー追加にあわせて公式Twitterでキャンペーンを3つ同時開催!

ストーリー追加にあわせて、「世紀末デイズ」公式Twitterではキャンペーンを3つ同時開催します。

Twitterフォローで増やそう!「限界突破ロボ」獲得キャンペーン

「世紀末デイズ」公式Twitterのフォロワーの増加数に応じて、「限界突破ロボ」をプレゼントします。

開催期間:開催中〜2018年10月26日(金)23:59

RTで増やそう!「強化木人」獲得キャンペーン

対象ツイートのリツイート数に応じて、「強化木人」をプレゼントします。

開催期間:開催中〜2018年10月14日(日)23:59

語り明かそう!「#世紀末デイズ夜更かし」投稿キャンペーン

指定のハッシュタグがついているツイート数に応じて、ゲーム内アイテムのほか、Twitter用のアイコン画像などをプレゼントします。お題は全部で7種類あり、2018年10月5日(金)から11日(木)まで、毎日1回公式Twitterでお題を投稿します。

開催期間:開催中〜2018年10月14日(日)23:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■公式サイトで「世紀末デイズ」のショートストーリーvol.02を公開!

ショートストーリーvol.02「その日常を変える者」を公式サイトで公開しました。本ショートストーリーは、「天霧 葵(あまぎりあおい)」と「羽間 緑(はざまみどり)」のストーリーです。

本ショートストーリーは、今後も公式サイトで随時公開予定です。

公式サイト

https://seikimatsu-days.jp/special/short/02/

■アップデートで「世紀末デイズ」がより遊びやすくなる!

新しく「探索ビンゴ」を追加!「ヒヨのチャレンジビンゴ」と「探索ビンゴ」のハードと超ハードを追加しました。

なお、どちらのビンゴも「新木場エリア」のノーマルをクリアすると挑戦可能になります。

ヒヨのチャレンジビンゴ

指定の条件で対象エリアをクリアをすることで報酬を獲得可能。

探索ビンゴ

各エリアをクリアすることで報酬を獲得可能。

