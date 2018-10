期間中は、キャラクターをイメージしたオリジナルのフードやデザート・ドリンクが楽しめる他、オリジナルメニューの注文で、限定のノベルティをプレゼント。また、セガコラボカフェ限定のオリジナルグッズも多数登場予定となっている。

また、10月21日(日)・10月28日(日)には、「セガコラボカフェ 閃乱カグラ タイアップ記念大抽選会」を開催。コラボカフェ開催期間中、カフェ・グッズショップで1会計3,000円毎に抽選券を1枚配布。賞品には「閃乱カグラ」シリーズの爆乳プロデューサー高木謙一郎氏をゲストとした「限定ファンミーティング参加券」や、シリーズ作品の登場キャラクターがセガコラボカフェで働く姿をイメージして描き下ろされた「等身大アクリルパネル」など、他では手に入らないレアなグッズが取り揃えられている。

■開催概要

開催期間

2018年10月13日(土)~2018年10月28日(日)

場所

セガコラボカフェ2号館「セガコラボカフェ 閃乱カグラ」

東京都千代田区外神田1-15-1 セガ秋葉原2号館

カフェ受付7F

営業時間

10:30~22:00 (ラストオーダー 21:30)※完全フリー入場制

「セガコラボカフェ 閃乱カグラ」特設サイト

https://tempo.sega.jp/senrankagura/collabocafe2018.html

■抽選会概要

抽選会日時

第1回:2018年10月21日(日)14:00~16:00

第2回:2018年10月28日(日)14:00~16:00

抽選会場

セガ秋葉原4号店 店頭(JR秋葉原駅 電気街口目の前)

住所:東京都千代田区外神田1丁目15-9

参加方法

「セガコラボカフェ 閃乱カグラ」で、もらえる抽選券1枚につき抽選に1回ご参加いただけます。抽選券は、コラボカフェでのご飲食・グッズ購入時のお会計3,000円毎に1枚配布いたします。抽選会当日、抽選券をお持ちになって抽選会場へご来場ください。

※1回のお会計が3,000円以上に限ります。

※レシート合算での抽選券引き換えは、お受けできません。

賞品

金賞:「閃乱カグラ」出演声優サイン入り色紙or サイン入りレアポスター

銀賞:「閃乱カグラ」レアポスター・特賞:「閃乱カグラ」描き下ろしアクリル等身大パネル

セガコラボカフェで働く姿をイメージして描き下ろされた特別な衣装を纏った「雪泉」「日影」「夜桜」「華風流」。コラボカフェ開催期間中、店内に設置しているアクリル等身大パネルを抽選でプレゼントいたします。

セガコラボカフェタイアップ記念賞:「閃乱カグラ」シリーズ 爆乳プロデューサー 高木謙一郎 限定ファンミーティング参加券

■限定ファンミーティング詳細

開催日時

2018年10月28日(日)17:30開場 18:00開始予定

開催会場

セガコラボカフェ2号館「セガコラボカフェ 閃乱カグラ」

東京都東京都千代田区外神田1-15-1

セガ秋葉原2号館 カフェ受付7F

内容

トークショー

「閃乱カグラ」レアグッズが当たる、ミニゲーム大会、ほか

■オリジナルメニュー

ドリンクメニュー

全14種 各600円(税込)

飛鳥ドリンク

雲雀ドリンク

焔ドリンク

詠ドリンク

未来ドリンク

雪泉ドリンク

夜桜ドリンク

四季ドリンク

雅緋ドリンク

両備ドリンク

両奈ドリンク

奈落ドリンク

菖蒲ドリンク

芭蕉ドリンク

フードメニュー

黒ト白ノ死ノ美カレー 1,200円(税込)

ミルクたっぷりミート”パイ” 1,200円(税込)

PEACHBALL★アラモード 1,200円(税込)

シノマスURパフェ 1,000円(税込)

カフェメニュー・オーダー特典

ドリンクメニュー特典

ドリンクメニューを1品ご注文につき「ドリンクコースター(全10種・ランダム)」の中から1枚プレゼントします。

※コーヒー(ホット/アイス)、ホットココアも対象となります。

※絵柄はお選びいただけません。

フード・デザートメニュー特典

フードまたはデザートメニューを1品ご注文につきA2サイズポスターを1枚プレゼントします。

「黒ト白ノ死ノ美カレー」ノベルティー A2サイズポスター

「ミルクたっぷりミート”パイ”」・「シノマスURパフェ」ノベルティー A2サイズポスター

「PEACH BALL★アラモード」ノベルティー A2サイズポスター

グッズショップ ラインナップ

「閃乱カグラクローズドダイカットアクリルボールチェーン(国立半蔵学院・焔紅蓮隊) 全10種 600円(税込)

「閃乱カグラ」クローズドダイカットアクリルボールチェーン(死塾月閃女学館・秘立蛇女子学園) 全10種 600円(税込)

※キャラクターにより、サイズが異なります。

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」クローズドマイクロファイバータオル 全10種 600円(税込)

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」クローズド缶バッジ 全10種 400円(税込)

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」アクリルボード10種 3,500円(税込)

『閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-』(C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc. /シノビマスターパートナーズ/『PEACH BALL 閃乱カグラ』(C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc./『閃乱カグラ Burst Re:Newal』(C)2018 Marvelous Inc./HONEY PARADE GAMES Inc./『閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択-』(C)2015 Marvelous Inc./『閃乱カグラ NewWave Gバースト』(C)Marvelous Inc./『閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明-』(C)2013 Marvelous Inc./『閃乱カグラ2 -真紅-』(C)2014 Marvelous Inc./ (C)SEGA