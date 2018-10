■4.0アップデート内容紹介!

さらに進化したΩスキルカットイン!

戦艦アクションで攻撃の幅が広がる!

パイロット育成システムで愛器を徹底的に強化!

■「3周年&アップデート記念キャンペーン」開催!

ユーザーの皆様のおかげで「スーパーロボット対戦X-Ω」は2018年10月5日で3周年を迎えることができました!そしてVer.4.0へとさらなるバージョンアップを果たし、ますます進化するスパクロを今後とも、よろしくお願いいたします!

今まで遊んでいただいた皆様へ感謝を込めて、そしてこれから新しくはじめて頂く皆様に下記のプレゼントやキャンペーンを実施中です!

「フルSSR確定10連ガシャ」開催!

「3周年記念特別プレゼント!」

「アップデート記念ログインボーナス」開催!

「アップデート記念特別ガシャ」開催!

「4.0記念クエスト」開催!

「3周年記念インストールキャンペーン&カムバックキャンペーン」開催!

■SSRを掴み取り!「フルSSR確定10連ガシャ」開催中!

10体すべてSSR確定の記念10連ガシャが登場!

期間中にログインするともらえる「3rd Anniversaryチケット」で引ける記念ガシャ!無料でSSR10体を手に入れよう!

チケット配布期間

開催中~10月31日23:59

ガシャ開催期間

開催中~11月1日23:59

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

※ガシャ開催期間を過ぎたチケットは使用できなくなります。

※チケットの配布はお一人様一枚となります。

■「3周年記念特別プレゼント」!

3周年を記念してユーザー全員にΩクリスタル100個と、4.0から実装されたパイロットパーツの育成素材をプレゼント!ログインをお忘れなく!

プレゼント一覧

Ωクリスタル 100個

Pチップ 120枚

Pランクアップダイヤ 60個

PエメラルドC 1500個

PエメラルドUC 1500個

PエメラルドR 400個

PエメラルドSR 400個

PエメラルドSSR 30個

Pサファイヤ 2個

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※新規の方はチュートリアル後にプレゼントBOXから受け取ることができます。

■「アップデート記念ログインボーナス」開催中!

4.0アップデートを記念してパイロットパーツ育成用の素材や、「プレミアムSSRチケット」などをプレゼント!期間中最大10日ログインすることで以下のアイテムを獲得できます。

ログインボーナス一覧

1日目:「Pランクアップダイヤ 20個」「Pチップ 15個」

2日目:「PエメラルドC 500個」「PエメラルドUC 500個」「Pチップ 15個」

3日目:「PエメラルドR 450個」「PエメラルドSR 450個」「Pチップ 15個」

4日目:「プレミアムSSRチケット 1枚」「Pチップ 15枚」

5日目:「プレミアムSSRチケット 1枚」「Pチップ 15枚」

6日目:「プレミアムSSRチケット 1枚」「Pチップ 15枚」

7日目:「PエメラルドSSR 20個」「Pチップ 15個」

8日目:「Pサファイヤ 2個」「Pチップ 15個」

9日目:「Ωクリスタル 20個」「Pチップ 15個」

10日目:「Ωクリスタル 20個」「Pチップ 15個」

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■「アップデート記念特別ガシャ」開催!

4.0アップデートで進化したΩスキル演出を適用した「Zガンダム[Ω]」が登場するSSR確定のステップガシャを開催中!

ステップ詳細

1&2ステップ:SSR1体確定!

3ステップ:「Zガンダム[Ω]」1体確定!

4&5ステップ:大器SSR1体確定!

6ステップ:「Zガンダム[Ω]」1体確定!

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

※「大器型」とは、レベル61以降パラメータの上昇値が大きいユニットです。

※Ωスキル搭載型ユニットは全く同一のユニットで強化することでΩスキルを開放することができます。

■戦艦アクション実装!「4.0記念クエスト」開催!

4.0アップデートを記念したクエストが登場!クエストクリアで、戦艦アクションを実装した「アークエンジェル[Ω]」が入手可能に!ぜひ入手して、戦艦アクションを確認しよう!

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※クエストクリアすることでアークエンジェル[Ω]がMトレーダーで交換可能になります。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■「3周年記念インストール&カムバックキャンペーン」実施中!

新規登録したユーザー、アプリから離れてしまったユーザーを対象にΩクリスタルや大器スーパーチケットなど豪華アイテムがもらえるキャンペーンを開催!

「3周年記念インストールキャンペーン」実施!

3周年を記念して、今なら新規登録すると下記のアイテムがもらえます。スタートダッシュを決めるチャンス!

Ωクリスタル 50個

バトルユニット強化素材SSR 15個

必殺スキル強化素材SR 20個

プレミアムSSRチケット 3枚

大器スーパーチケット 1枚

改造資材 20万

限界突破素材 2個

パイロットチップ 60個

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

「カムバックキャンペーン」実施!

アップデートを記念して、30日間以上アプリにログインしていないユーザーを対象に復帰者限定カムバックログインボーナスを実施中!

30日間以上ログインしていないユーザー

1日目:Ωクリスタル 30個

2日目:SSR確定SPガシャチケット 2枚

3日目:限界突破素材 1個

60日間以上ログインしていないユーザー

1日目:Ωクリスタル 30個

2日目:大器スーパーチケット1枚

3日目:限界突破素材 2個

開催期間

開催中~10月31日23:59

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※その他詳細はアプリ内をご確認ください。

■「生スパロボチャンネル」概要

スーパーロボット大戦シリーズに携わる開発者のトークや「スーパーロボット大戦X-Ω」の最新情報、企画コーナー、番組プレゼントなど、もりだくさんでお送りします。

配信日時

2018年10月11日(木)21:00~22:00(予定)

配信ページ

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/watch/lv316031647

YouTube LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=cKwWpckowxM

出演者

声優

赤羽根健治、相沢舞

お笑い芸人

がっつきたいか

スーパーロボット大戦シリーズプロデューサー

寺田貴信(B.B.スタジオ)

「スーパーロボット大戦X-Ω」プロデューサー

オオチヒロアキ(バンダイナムコエンターテインメント)

ほか

番組スケジュール

「スーパーロボット大戦X-Ω」コーナー

新規参戦告知や、ゲーム情報をご紹介!

「スーパーロボット大戦」シリーズ関連商品紹介コーナー

「スーパーロボット大戦」シリーズに関連する商品をご紹介!

企画コーナー

「スーパーロボット大戦X-Ω」スペシャルコーナー!

詳細情報

スーパーロボット大戦公式サイト

https://suparobo.jp/topics/2018/channel_04.html

「スーパーロボット大戦」公式ツイッター

https://twitter.com/srw_game

■3周年記念サイトグランドオープン!

3周年を記念して、特設サイトがオープン!特設サイトでは、オオチPへの質問コーナーや女性パイロットのライブカットインを集めた艶姿カットイン集などを公開中!

3周年記念サイト

https://srw-x.suparobo.jp/3rd_anniversary/

■スパクロ3周年プレゼントキャンペーン!

3周年を記念して、3週連続Twitterキャンペーンを開催!第1弾では、「真ゲッター1」「ゲッタードラゴン」「ブラックゲッター」がセットになったフィギュア「スーパーミニプラ 真(チェンジ!!)ゲッターロボ Vol.2」をプレゼント!

応募方法

「スパクロ」の公式Twitterアカウントをフォローして、対象のツイートをリツイートすると応募完了です。抽選で1名様に対象の賞品(1セット)をプレゼントします。

キャンペーン期間

10月5日(金)12:00~10月12日(金)11:59(予定)

公式Twitter

https://twitter.com/@srw_xomg

対象ツイート

https://twitter.com/srw_xomg/status/1048045189552455680

※予告無く変更・終了する場合がございます。

※抽選・当選確認のため、キャンペーン終了後もフォローを外さないようお願いいたします。

※その他、キャンペーンに関する詳細は特設サイトをご確認ください。

(C)石森プロ・東映(C)GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会(C)賀東招二・四季童子/ミスリル(C)賀東招二・四季童子/陣代高校生徒会(C)賀東招二・四季童子/Full Metal Panic! Film Partners (C)カラー(C)サンライズ(C)サンライズ・バンダイビジュアル(C)SUNRISE・BV・WOWOW(C)SUNRISE/PROJECT ANGE(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)サンライズ・プロジェクトゼーガ(C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL(C)創通・サンライズ (C)ダイナミック企画 (C)東映(C)BANDAIVISUAL・FlyingDog・GAINAX(C)藤原忍/ダンクーガ ノヴァ製作委員会(C)PRODUCTION REED 1980(C)PRODUCTION REED 1981(C)PRODUCTION REED 1983(C)PRODUCTION REED 1985(C)PRODUCTION REED 1986(C)BONES/キャプテン・アース製作委員会・MBS(C)BONES/STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会(C)BONES/STAR DRIVER製作委員会・MBS(C)1998 賀東招二・四季童子/KADOKAWA 富士見書房・刊(C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会(C)2001永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所(C)2003 永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所?(C)2010 永井豪/ダイナミック企画・マジンカイザー製作委員会 (C)2003 GAINAX/TOP2委員会(C)2004 河森正治・サテライト/Project AQUARION(C)2005 BONES/Project EUREKA(C)2012 BONES/Project EUREKA AO(C)SUNRISE/PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADKTM&(C)TOHO CO., LTD. (C)カラー(C)SEGA(C)創通・フィールズ/MJP製作委員会(C)BNEI/PROJECT iM@S(C)ジーベック/1998 NADESICO製作委員会(C)ラグランジェ・プロジェクト(C)ダイナミック企画・東映アニメーション(C)松本零士・東映アニメーション(C)ロボットガールズ研究所(C)DeNA Co,Ltd. All rights reserved.(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(C)BNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ~テレ(C)2017 TRIGGER/吉成曜/「リトルウィッチアカデミア」製作委員会(C)2015 ビックウエスト(C)2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.(C)永井豪/ダイナミック企画・MZ製作委員会(C)SEGA CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME(C)2017 鎌池和馬キャラクターデザイン・原作イラスト/はいむらきよたかLicensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight/ Xiamen SkyloongMedia(C)宮川サトシ 伊藤亰・新潮社/「宇宙戦艦ティラミス」製作委員会(C)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO