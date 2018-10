■「Rewrite」の神戸小鳥が登場!?

小さくて元気がいっぱい、小動物っぽい女の子。ガーデニングが得意で「緑を増やそう委員会」に所属している。この世界ではどのような活躍をするのか、ご期待ください。

■「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」が参戦決定!

「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」から、MJP機関に所属するレッドファイブのパイロット「ヒタチ・イズル」が参戦することが決定!

■「青空アンダーガールズ!Re:vengerS」の「GE:NESiS」が味方に

「ゲシュタルト・オーディン」では、特定のキャラクターによる支援によって、特定のバフ効果を得ることができます。その支援キャラクターとして「青空アンダーガールズ!Re:vengerS」より「GE:NESiS」が登場。さらに「プリティ→プリンセス」の2人も登場するようだが…。

「GE:NESiS」の歌による支援によって、味方をサポートしてくれる

「ゲシュタルト・オーディン」オリジナルの立ち絵イラスト

■ゲームシステムを公式サイトで公開

これまでベールに包まれていた「ゲシュタルト・オーディン」のゲームシステムに関して、公式サイトで公開。「スキル」「バディ」「変身」「パーティ」という4つのキーワードごとに映像を交えて紹介しています。

公式サイト内のゲームシステムの詳細

https://official.gestaltodin.jp/#system

■梶裕貴さん、神谷浩史さんのサイン色紙を抽選でプレゼント

「ゲシュタルト・オーディン」公式Twitterにて、フォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。当アカウントをフォローしてリツイートしてくれた方の中から抽選で、梶裕貴さん(如月リク役)と神谷浩史さん(プレイヤーボイス役)のサインをそれぞれ各2名様にプレゼントします。

フォロー&リツイートキャンペーンの詳細

https://official.gestaltodin.jp/tw/

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ