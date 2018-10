■LoAクローズドβテスト

ゲームの安定性や機能面の改善を図る目的で事前登録者向けのクローズドβテストを実施します。クローズドβテストとなっておりますが、参加資格はLoAを事前登録するだけです。androidとiOSではβテスト参加の事前登録方法が異なりますのでご注意ください。

期間:10月12日~22日(時間に関しましては調整中です)

参加資格:事前登録者

対応機種:android 4.0.3以上、iOS 8.0以上

クライアントダウンロード日:10月10日予定

androidでのβテストの参加方法

事前登録をする

公式サイトからapkをダウンロードしてインストール

iOSでのLoA βテストの参加方法

CBT開始の10月12日までにメールでの事前登録をする

公式サイトからTestFlightをダウンロード

メールで送られてくるコードを入力

※iOSのβテストに関しましてはコードの数に上限がありますのでご参加できない場合もあります。

■LoAを遊びつくせ総額100万円キャンペーン

LoAのβテストを遊ぶだけで話題のスマートフォンやギフトコードが当たるキャンペーンを開催します!参加方法は事前登録をしてLoAのβテストを遊ぶだけです!キャンペーンは、PvPランキングで上位に入ればもらえるものやスペシャルガチャを引くだけで賞品が当たるものなど、実力勝負から運試しまでさまざまなものを用意しております。

なお、個々のキャンペーンの詳細につきましては随時公開していきます。是非ともLoAβテストに参加して豪華賞品を

期間:2018年10月12日~10月22日まで

参加資格:事前登録者

参加方法:クローズドβテストをプレイ

※賞品の発送等はリリース後ゲーム中のメールボックスで行います。

