■事前登録報酬のパワーアップ内容が決定!

「事前登録キャンペーン」では、登録者数が増えれば増えるほどもらえるアイテムがグレードアップしていく。今回、正式配信日が決定したことを受け報酬内容がパワーアップされた。すでに報酬が決まっている「マジックストーン 500個」、が「マジックストーン1,000個」に「秘薬II 100個」が、「秘薬II 200個」そして「スコールの欠片30個」が「スコールの破片50」にそれぞれアップされた。

キャンペーン特典

登録者様全員:ルビー500個

登録者数5万人達成:マジックストーン1,000個【プレゼント確定】

登録者数10万人達成:秘薬II 200個【プレゼント確定】

登録者数15万人達成:ルビー200個【プレゼント確定】

登録者数20万人達成:スコールの欠片50個【プレゼント確定】

登録者数30万人達成:ルビー500個

キャンペーン参加方法

キャンペーン特設サイトより、メールアドレス登録か公式Twitterフォロー、もしくはLINE友だち登録から選ぶことができる。

キャンペーン特設サイト

http://vendetta.gamevil.co.jp/preregister/

※なお、複数個所にご登録された場合でも、報酬はアカウント毎に一度しかもらえません。ご了承ください。

キャンペーン期間

8月17日から正式サービス開始前まで

■「フェルからのコスチュームプレゼント?!」RTイベントが開催!

正式配信日決定記念第1弾として現在、武器コスチュームキャンペーンが開催されている。今回は、第2弾として装備コスチュームのRTキャンペーンが開催される。対象のツイートをRTし、アンケートに回答すると正式配信後に必ずランダムでコスチュームがもらえるランダムチケットが手に入る。

イベント報酬

コスチューム(防具の見た目装備)

キャンペーン参加方法

ヴェンデッタ公式Twitter(@VENDETTA_MMO)をフォロー

キャンペーンツイートをRT

キャンペーンツイートにリプライする形でアンケート付きのツイートが投稿されている。そちらに回答すると、参加が完了となる。

キャンペーン期間

10月5日から10月11日まで

