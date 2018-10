■「'98 タクマ・サカザキ」「'98 麻宮アテナ」「'98 キング」が新たに参戦!3人を入手できるピックアップガチャが登場!

「KOF ALLSTAR」の戦場に、「'98 タクマ・サカザキ」「'98 麻宮アテナ」「'98 キング」が参戦いたします。新ファイターの参戦を記念して、3人の出現確率がアップした「'98クエスト追加記念ピックアップガチャ」が期間限定で登場いたします。

「'98 クエスト追加記念ピックアップガチャ」からは、★4の新ファイター「'98 キム・カッファン」「'98 ユリ・サカザキ」「'98 リョウ・サカザキ」も出現いたします。

また、「タクマ・サカザキ」「麻宮 アテナ」「キング」に装着することで、スペシャルスキルを発動できるようになるバトルカードの出現率が高い「'98 クエスト追加記念スペシャルカードピックアップガチャ」も登場いたします。

本日のアップデートでは、'98シナリオの追加に加え、所持している★5バトルカードを使って好きなバトルカードを手に入れられるバトルカード交換システム等も実装しております。本アップデートの詳細については、ゲーム内や公式サイトのお知らせにて紹介しておりますので、ご確認ください。

■「銀魂」コラボは10月11日(木)より開催予定!特設サイト公開中!

10月11日(木)より、大人気アニメ「銀魂」とのコラボイベントを開催いたします。コラボファイターの登場に加え、「★5神楽」がもらえる超お得なコラボイベントも実施予定です。「銀魂」コラボの詳細については、特設サイトにて順次紹介して行きますので、ぜひご覧ください。

「KOF ALLSTAR」×「銀魂」コラボ特設サイト

https://kofallstar.netmarble.jp/event/gintama/

