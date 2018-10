「星と翼のパラドクス」はアーケード向け完全新作のハイスピード対戦メカアクションで、世界観設定とアニメーションをサンライズが担当。サンライズのプロデューサーに小形尚弘氏(代表作:「機動戦士ガンダム UC」など)、キャラクターデザインに貞本義行氏(「新世紀エヴァンゲリオンな」どのキャラクターデザイン)、メカニックデザインに形部一平氏(「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」などのメカニックデザイン)、石垣純哉氏(「ゼノギアス」のギアデザインなど)など一流のスタッフを迎えた壮大なプロジェクトとなっている。

本作は最新映像による高クオリティなアニメーションとハイスピードメカアクションが融合した最大8人対8人のオンライン対戦プレイが可能で、さらにゲーム内の動きに合わせて可動する体感筐体によるリアルなロボット搭乗体験が可能となっている。

■「星と翼のパラドクス」稼働日決定!本日、公式サイトリニューアル

「星と翼のパラドクス」の稼働日が2018年11月21日(水)に決定いたしました。それに伴い本日より「星と翼のパラドクス」公式サイトをリニューアルいたしました。

先日公開いたしました新キャラクター(アズワン)、新機体(エア・リアル)の情報はもちろん、本作の稼動店舗の一部の情報を公開しております。稼動店舗に関しては、店舗調整がつき次第、順次追加してまいります。その他の情報に関しても11月の稼働に向け適時公開してまいります。

「星と翼のパラドクス」稼働予定店舗

http://starwing.jp/location.php

■「星と翼のパラドクス」主題歌PV制作中!先行カットを公開

主題歌は、作曲:菅野よう子、作詞:児玉雨子、歌唱:chelly(EGOIST)による豪華コラボレーション! PV用アニメーションは第一弾と同じく、サンライズと言う豪華布陣で制作中です。制作中の主題歌PVから先行カットの一部を公開させて頂きます。

■「星と翼のパラドクス」公式Twitterフォロー&リツートキャンペーン開催

本日の「星と翼のパラドクス」公式サイトリニューアルを記念いたしまして、「星と翼のパラドクス」公式 Twitter にて、フォロー&リツイートキャンペーンを開催いたします。

期間中、「星と翼のパラドクス」公式Twitterをフォロー頂き、該当ツイートをリツイートいただきました方の中から抽選で6名様に「出演声優6名サイン入りメインビジュアル」を差し上げます。

開催期間

2018年10月5日~2018年10月18日23:59まで

応募条件

Twitterをご利用の方(アカウントをお持ちの方)

Twitterアカウントを公開状態にしている方(ツイートプライバシーを非公開にしていない方)

「星と翼のパラドクス」公式@StarwingParadox をフォローし、該当ツイートをリツイートいただいた方

当選者の方には応募期間終了後二週間を目処に、「星と翼のパラドクス」公式 Twitter アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

当選者の方にはスクウェア・エニックスの運営するウェブサービス「スクエニ メンバーズ」(無料)に会員登録いただきます。

賞品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

本キャンペーン応募後、当選通知期間が終了する前に、「星と翼のパラドクス」公式 Twitterアカウントのフォローを解除された場合は、当選対象になりません。

Twitterアカウントが非公開となっている場合、ツイートやリツイートを確認することができないため、応募対象外となります。

Twitterアカウントがダイレクトメッセージを受信できない状態の場合、当選連絡後に所定期日内にご返信がない場合、「スクエニ メンバーズ」への登録がない場合、または住所不明等で賞品の発送ができない場合は、当選を無効とさせていただきます。

不正行為があると当社が判断した場合は、該当者の全ての応募および当選の権利を無効とすることがあります。

当選の権利は当選者ご本人のものとし、他人への譲渡・換金はできません。

本キャンペーンに関する Twitter ダイレクトメッセージ、お電話やメール等による個別の当選確認やお問い合わせは受け付けておりません。

尚、長期不在・住所・転居先不明等により賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

個人情報の取扱いに関して当社は、本キャンペーンの実施にあたり取得した個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従い適切に管理いたします。

