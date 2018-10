オフィシャルイラストレーター・中山徹氏による描き下ろしイラストを含めて全10法人で特典が用意されている。予約購入の参考にぜひチェックしよう。

※描き下ろし画像はラフデザインの段階のものです。着色時に細部のデザインが変更になる可能性があります。

■Amazon.co.jp

描き下ろしイラスト

A4クリアファイル

■アニメイト

描き下ろしイラスト

缶バッチ4個セット

■あみあみ

描き下ろしイラスト

限定版:ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)

通常版:パスケース

■ゲーマーズ

描き下ろしイラスト

B2布ポスター

■ゲオ

描き下ろしイラスト

A4クリアファイル

※実施していない店舗もございます。お近くのゲオ店舗にてご確認下さい。

※数量に限りがございます。

■ソフマップ

描き下ろしイラスト

B2タペストリー

※限定版のみ対象となります。

■トレーダー

描き下ろしイラスト

B2タペストリー

■ワンダーグー

描き下ろしイラスト

B2タペストリー

※限定版のみ対象となります。

■いまじんWEBショップ

大型布ポスター(A1サイズ)

■ネオウィング

ポストカードセット(同一デザインで4枚組)

(C) Marvelous Inc. / INTI CREATES CO., LTD.