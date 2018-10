■ドロシーの新ジョブが登場する「籠の灯りガチャ」を開始

ドロシー(CV:(キャラクターボイス)高橋李依)の新ジョブ「ドロシー/パラディン」が登場する「籠の灯りガチャ」を開始。

「ドロシー/パラディン」はSS武器「探究の槍」を獲得すると解放される。

「探究の槍」のほかにもSS武器「聖剣・剣絶ち」「氷山の杖」「標本図鑑」、さらに新SSナイトメア「ウィンドゴーレム」がピックアップ!

開催期間:2018年10月5日(金)17:00~2018年10月14日(日)14:59

(C) 2017, 2018 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.