デビュー曲『こまっちゃうナ』をはじめ、『どうにもとまらない』『狂わせたいの』などで一世を風靡した伝説的アイドル・山本リンダ。

そんな彼女が、タレント・鈴木奈々のインスタグラムに登場。その圧倒的なオーラと美貌に、大反響が寄せられている。

■X JAPANのライブを鑑賞

鈴木は5日、自身のインスタグラムを更新。山本と一緒にヴォジュアル系ロックバンド・X JAPANのライブを鑑賞したことを明かした。

View this post on Instagram

先日、山本リンダさんに誘っていただきX JAPANのライブに行ってきました!! 凄すぎた!!かなり凄すぎた!!! 全てがカッコイイ!!!!! とにかく最高でした!!!!! 山本リンダさんもノリノリでした!! リンダさんとX JUMPしました♡♡♡ 紅にガッツリ染まりました!!!!! #山本リンダさんと #xjapan #ライブ #紅に染まった夜

A post shared by 鈴木奈々(@nana_suzuki79) on Oct 4, 2018 at 4:58pm PDT

山本から誘われて、X JAPANのライブへ行ったという鈴木。彼女はライブを振り返り…

「凄すぎた!!かなり凄すぎた!!! 全てがカッコイイ!!!!! とにかく最高でした!!!!!」

と大興奮の様子。

■ノリノリで「X JUMP」も

山本もノリノリだったようで、「一緒にX JUMP(エックスジャンプ)をした」ことも明かしている。帽子をかぶり、カメラに向かってポーズを決めている山本は、一際目を引く華やかな美しさが健在。

大人の女性として洗練された美貌と気品、そして年齢を感じさせない茶目っ気のある愛らしい微笑みが、まさしく年齢不詳な「美魔女」である。

■「不老不死の薬持ってる!?」と衝撃

こちらの投稿には、「X JAPANのライブを山本リンダと一緒に鑑賞した」という鈴木のプレミアムすぎる経験に羨望の声が殺到。また、山本の近影にも絶賛の声が寄せられている。

・うわぁーーー! いいなぁ! 羨ましいです!!!

・2人 めっちゃ似てないかい? 親子? イヤイヤ 姉妹に見える!

・今日の奈々さんもかわいい~! 山本リンダさん凄い! 不老不死の薬を持っておられるのかな!? 美しすぎですね

・奈々ちゃんかわいい!けど、リンダさんめちゃきれいだょ

・ライブいいね!! 最高だねぇ! そしてリンダさんに誘ってもらえるなんて羨ましい…

山本のあまりの美しさに、「不老不死の薬をお持ちなんじゃ…」「奈々ちゃんの姉妹に見える!」といった驚きのコメントが続々。

■「100万円の不老不死の薬」があったら買う?

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1,365名を対象に「100万円の不老不死の薬があったら買いたいか」調査を実施したところ、「買いたい」と答えた人は全体で19.2%という結果に。

(©ニュースサイトしらべぇ)

いつまでも美しくありたいというのは、女性の永遠のテーマ。しかし、「永遠の命」に憧れる人はそれほど多くはないようだ。

圧巻の美しさを披露した山本。これからも、多くの人々に愛らしい笑顔を振りまいてほしい。