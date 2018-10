『シカゴ・ファイア』『P.D.』『メッド』のキャストが○○でバトル！熱いイベントの様子をチェック！

日本のファンがシカゴ・ロスに陥っている中、本国では新シーズンの放送開始で盛り上がっているシカゴ・シリーズ。実は、その裏で『シカゴ・ファイア』VS『シカゴ P.D.』VS『シカゴ・メッド』の"卓球"バトルという見逃せないイベントが開催されていました!今回は、そんなアツいイベントの模様をお届けします!

シカゴ・フランチャイズ3作品のキャストによる、豪華な卓球バトル!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Tracy Spiridakos, Marina Squerciati, David Eigenberg, Eamonn Walker, Eriq La Salle, Joe Minoso, Jesse Lee Soffer, Torrey DeVitto, Norma Kuhling, Jesse Spencer, Nick Gehlfuss and Cesar Jaime during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

9月30日、『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』のキャスト陣が、シカゴの卓球クラブ&バーに集結。

その目的は、職務中に亡くなった第一対応者の家族を支援する団体「100 Club of Chicago」をサポートするためのチャリティで、シリーズ毎の3チームに分かれ、卓球トーナメントが開催されました。

ファンも30~35ドルのチケットを購入して観戦できるイベントだったため、本国のファンが羨ましい限り。

それでは、以下より各チームのメンバーをご紹介します!

『シカゴ・ファイア』チーム

ジェシー・スペンサー(マシュー・ケイシー役)

イーモン・ウォーカー(ウォレス・ボーデン役)

デビッド・エイゲンバーグ(クリストファー・ハーマン役)

ジョー・ミノーゾ(ジョー・クルーズ役)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Jesse Spencer, Joe Minoso, Eamonn Walker and David Eigenberg during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

『シカゴ P.D.』チーム

ジェシー・リー・ソファー(ジェイ・ハルステッド役)

マリーナ・スコーシアーティ(キム・バージェス役)

トレイシー・スピリダコス(ヘイリー・アプトン役)

エリク・ラ・サル(番組の監督)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Tracy Spiridakos, Eriq La Salle, Marina Squerciati and Jesse Lee Soffer during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

『シカゴ・メッド』チーム

トーレイ・デヴィート(ナタリー・マニング役)

ニック・ゲールフース(ウィル・ハルステッド役)

ノルマ・クーリング(アヴァ・ベッカー役)

シーザー・ジェイム(番組の監督)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Torrey DeVitto, Norma Kuhling, Nick Gehlfuss and Cesar Jaime during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

当日は大盛り上がり。楽しそうなキャストたちが微笑ましい!

まずは、ジェシー・リー・ソファー&トーレイ・デヴィートの新カップル。

それぞれチームの一員として参加したことで、ついに公の場での2ショットをお目にかかることができました!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Jesse Lee Soffer and Torrey DeVitto during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

ピンポン玉の山をもってポーズをキメる、イーモン・ウォーカーとニック・ゲールフース。

ボーデン大隊長&ハルステッド医師とは、なかなかレアな2ショットです!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Eamonn Walker and Nick Gehlfuss during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

そして、ケイシーことジェシー・スペンサーもメッド・チームと一緒にパシャリ。

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Jesse Spencer, Nick Gehlfuss and Norma Kuhling during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

からの・・・メッド・チームの後ろでバレないよう「フォトボム*」するジェシー・スペンサー。

(*フォトボム:セレブの間で流行中の、ふざけて写真に写りこむジョークのこと。)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Torrey DeVitto, Norma Kuhling, Nick Gehlfuss, Cesar Jaime and Jesse Spencer during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

この日のジェシーは大変ご機嫌だった模様。

ファイア・チーム、めちゃくちゃ盛り上がっています!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Jesse Spencer, Joe Minoso and David Eigenberg during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

トーナメントとは別で、バージェス役のマリーナ・スコーシアーティとニック・ゲールフースが組む姿も。

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Marina Squerciati and Nick Gehlfuss during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

そして、ハグ&ハグ!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Nick Gehlfuss, David Eigenberg, Norma Kuhling, Jesse Spencer during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors Jesse Spencer,Torrey DeVitto and David Eigenberg during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

再びお茶目な姿を見せる、ジェシー・スペンサー。絶好調です!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actors David Eigenberg, Jesse Spencer, Jesse Lee Soffer, Torrey DeVitto and Norma Kuhling during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

ジョー・ミノーゾは司会の2人と共に、場を盛り上げていた様子。

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: NBC’s Chris Hush, actor Joe Minoso and NBC’s Kye Martin during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

試合中の真剣なショット4連発!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actor Jesse Lee Soffer during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actor Joe Minoso during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actor Torrey DeVitto during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: Actor Marina Squerciati during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

このラケット欲しい・・・!

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 30: General view of atmosphere during the 2018 Cast Paddle Battle between the Chicago Fire PD vs Chicago Fire vs Chicago Med at SPiN Chicago on September 30, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

優勝チームは、『シカゴ・ファイア』!

クルーズ役のジョー・ミノーソが、インスタグラムで『シカゴ・ファイア』チームの優勝を報告しました。

これには、『シカゴ P.D.』でリンジー役を演じていたソフィア・ブッシュも、「ズンバのスキルが役に立ったのでしょうね」とコメント。

(余談ですが、劇中でクルーズがズンバを教えていたのは、実際にジョー・ミノーソがズンバ講師だったためです!)

撮影の外でも、素晴らしいチームワークを発揮してくれたファイアのキャスト達に拍手!

日本での放送がブレイクに入った今、仲の良いシカゴ・ファミリーの笑顔が見られて心が踊りました^^

ここまで読んでくださった皆さまにも、楽しんでいただけていたら幸いです!