■イベント「おゆぱに 湯気とあのコとバスタオル」開催!

女のコと一緒に過ごそう

「ノマドア」「エルザ」「サラ=ムーン」の3人の中から1人を選び、温泉で一緒に過ごすことができます。選んだ女のコの「親密度」を100%にすると、そのコから特別なプレゼントをもらうことができます。親密度は、クエストをクリアするほか、男湯で特別シナリオを見ることで上昇させることができます。

※選んだ女のコは途中で変更することができます。変更しても親密度は変動しません。

※3人全員の親密度を上げることができます。

温泉に入れよう!

特設ページの女湯に社員を入れると、風呂からあがった際に経験値を獲得します。また、男湯に入ると、女湯に入っている社員同士の会話が聞こえてくることがあります。

※一度温泉に入れた社員は一定時間が経つまで、出ることができません。

おみやげ屋に行こう!

おみやげ屋では、イベントクエストで獲得できる「【限定】温泉札」とアイテムを交換することができます。また、おみやげ屋にて交換できるイベントレシピから、装備することで社員の戦闘中や編成画面などでのグラフィックが温泉衣装に変化するイベント限定の武器やアクセサリ―を開発することができます。

黄金の間欠泉

期間中、特定の日に特設ページに行くと、温泉姿の社員から「招待券」を受け取ることができます。「招待券」で開放できる緊急クエスト「黄金の間欠泉」では、経験値やゴールド、また、稀にレアアイテムを獲得することができます。

※緊急クエストの詳細やスケジュールはゲーム内お知らせからご確認ください。

ログインで温泉姿の女のコが手に入る!

期間中ログインするだけで、温泉姿の「ギルミア(CV:湯浅かえで)」「ルイ(CV:松元惠)」「リーズ(CV:下山田綾華)」の中から好きなコを1人手に入れることができます!また、期間中は毎日ゲーム内のメールからログインボーナスを受け取ることができます。

期間

2018年10月5日(金)メンテナンス後~2018年10月19日(金)メンテナンス開始まで

■6人の新衣装社員が登場!

期間中は温泉姿の新衣装社員、ファイター系★5「ノマドア(CV:佐倉綾音)」、ファイター系★5「エルザ(CV:松元惠)」、マジシャン系★5「サラ=ムーン(CV:本多真梨子)」、ローニン系★4「ルイ(CV:松元惠)」、アーチャー系★4「ギルミア(CV:湯浅かえで)」、ファイター系★3「リーズ(CV:下山田綾華)」からの履歴書が登場!「【限定】温泉の受付ポスト」を使用するとさらに届きやすさがアップします!

出現期間

2018年10月5日(金)メンテナンス後~2018年10月19日(金)メンテナンス開始まで

確率上昇期間[第1弾]

2018年10月5日(金)メンテナンス後~2018年10月7日(日)23時59分まで

※確率上昇[第1弾]の対象社員は、衣装社員の「ノマドア」「エルザ」「サラ=ムーン」の3名です。

※確率上昇の対象社員は期間によって変わります。

■「おゆぱに シャインストーン購入キャンペーン」開催!

期間中にシャインストーンをご購入いただいた方全員にゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

※ジョブストーンとロイドストーンも対象となります。詳しくはシャインストーン購入画面をご確認ください。

キャラクターストーリー追加

10月5日(金)のアップデートで「エーリカ」「マリア」「シーヴ」「イオリ」「ダグマル」5人のキャラクターストーリーが登場します。各社員のサブストーリークエストが新たに追加となり、それぞれのキャラクターの専用装備がクエスト中に登場します。★3以上のキャラクターの武器には専用の新スキルが登場します。

「エーリカ」エピソード1 あらすじ

「JK」とは何か?とある転移者から聞いた、自分を示すらしい単語に、エーリカは興味津々。

生来の、そして生徒会副会長たる真面目さで、エーリカはさまざまな人々に、その意味を聞いて回る。

その微笑ましい流れの中で、エーリカは自分の傭兵としての立ち位置をも学んでいくことになる。

「マリア」エピソード2 あらすじ

かつて自らを陥れたイェリンを、政治的理由から引き入れたい中立国から、マリアに連絡が届く。

風雲急を告げるミステリオにおいて、しかしマリアは、その中立国の姿勢に反発を禁じ得ない。

マリアは自らのわだかまりに決着をつけるため、公国のワロキエ家へと足を運ぶことを決意する。

「シーヴ」エピソード2 あらすじ

「ポータル・ザ・ギャザウェイ」の世界へようこそ。あなたはポータルに選ばれた運命の輪。

さまざまな世界に繋がるポータルの先では、エーテルの力があなたの助けとなることでしょう。

さあ、ポータルをくぐり、あらゆる次元へと繋がった世界の謎を、解き明かしに行きましょう!

「イオリ」エピソード2 あらすじ

イオリは、異世界・神威の煌心から中立国に訪れていた宰相のイーディに、自らの願いを伝える。

それは、来たるべき大きな戦いを前に、一足早く倭国へと渡り、舞の真髄を学ぶということ…

甲斐流の道を飛び出し、我が道を進み続けるイオリにとって、それは避けて通れぬ文化であった。

「ダグマル」エピソード3 あらすじ

公国騎士ダグマル・イエニーク。かつて彼女は、王国の聖騎士の試験に落ち、失意の底にあった。

そんな彼女が再起するきっかけになったのは、とある人物、記録、そして書物の巡り合わせ——

夢に溺れることなく、冷静に視点を変えたことが、新たな夢の始まりへと繋がっていったのだ…!

期間

2018年10月5日(金)メンテナンス後~2018年10月19日(金)メンテナンス開始まで

■キャラクターストーリーが追加された社員から履歴書が届きやすくなる

期間中は、キャラクターストーリーに新しくエピソードが追加された「エーリカ」「マリア」「シーヴ」「イオリ」「ダグマル」5人からの履歴書が届きやすくなります。毎日ログイン時に届く履歴書に上記社員からの履歴書が入っていることもあります。

期間

2018年10月5日(金)メンテナンス後~2018年10月19日(金)メンテナンス開始まで

(C) DMM.com OVERRIDE Co., Ltd. All Right Reserved.