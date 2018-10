【美しくて実力派】ハリウッドの２世セレブモデルが今スゴイ！この３人に要注目♡

現在、ハリウッドで活躍し人気を博す2世セレブモデル達。美貌と環境に恵まれた彼女たちですが、見た目でけでなく実力もかなりスゴいと話題!今回は映画などで大活躍中の美しくて実力派の3人の女優、リリー=ローズ・デップ、リリー・コリンズ、エマ・ロバーツをご紹介!苗字でピンと来た方、正解かもです♡

日本でも海外でも「二世タレント」と聞くと、なんとなく「七光り」というイメージが強いですよね。

ですが、昨今のハリウッドの二世タレントは実力と美貌を兼ね添え、着実に女優としてステップアップしています。

多くのファンに愛される注目の実力派二世タレント3人をご紹介!

ジョニー・デップの愛娘、リリー=ローズ・デップ

PARIS, FRANCE - JULY 03: Lily Rose Depp attends the Chanel Haute Couture Fall Winter 2018/2019 show as part of Paris Fashion Week on July 3, 2018 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

名前:リリー=ローズ・デップ

誕生日:1999年5月27日生まれ

出身地:フランス・パリ

身長:160cm

https://www.ibtimes.co.uk/johnny-depps-daughter-lily-rose-talks-about-her-non-rebellious-upbringing-my-parents-werent-very-1589633

名字でお気づきの方も多いかもしれません。

彼女の父親はジョニー・デップ。母親はヴァネッサ・パラディという超サラブレッドの女の子。

2012年にご両親が離婚しましたが、リリーの親権は共有することに。

https://www.popsugar.com.au/celebrity/Lily-Rose-Depp-Vanessa-Paradis-Cannes-Film-Festival-2016-41323930

名前からしてすでにお洒落?

フランスのアンニュイな雰囲気と、吸い込まれそうな目力、スレンダーなスタイルは一度見たら忘れられません。

愛くるしいルックスなので日本人にもウケがよさそうです。

ナタリー・ポートマンのW主演映画『プラネタリウム』は必見

http://www.thelovemagazine.co.uk/posts/6885/planetarium-manium-lily-rose-depp-and-nathalie-portman-star-in-new-trailer

代表作品は映画『プラネタリウム』。ナタリー・ポートマンと共に主演を務めました。

野心家の姉ローラ(演:ナタリー・ポートマン)と少し自分の殻に閉じこもりがちな妹ケイト(演:リリー=ローズ・デップ)はスピリチュアリストとして死者を呼び寄せる降霊術を披露し、お金を稼いでいた。

のちに映画プロデューサーが2人の映画を撮影しようとするのだが、姉妹の力が本物であるのかどうか…?といった物語。

ミステリアスで独創的。美人姉妹の2人の演技は必見です。

ティモシー・シャラメとは恋仲?次回作『The King(原題)』

https://www.jetss.com/news/2018/10/new-couple-alert-timothee-chalamet-and-lily-rose-depp-are-dating/

リリーの期待されている次回作はNetflixで2019年に配信予定の『The King(原題)』。

共演は恋仲も噂されている『君の名前で僕を呼んで』のティモシー・シャラメ。

フィル・コリンズの娘リリー・コリンズ

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 06: Lily Collins attends Cartier Juste Un Clou New York Event at Cartier Mansion on September 6, 2018 in New York City. (Photo by Dominik Bindl/Getty Images)

名前:リリー・コリンズ

誕生日:1989年3月18日生まれ

出身地:イギリス

身長:165cm

https://www.vanityfair.com/style/2017/03/lily-phil-collins-forgives-father-memoir

最近よく彼女の名前を聞く機会が増えた方も多いかも?

リリー・コリンズはロック・バンド「ジェネシス」のボーカルであるフィル・コリンズの娘。

代表作品は『あと1センチの恋』

あと1センチの恋

代表作品は映画『あと1センチの恋』。

ロージー役を演じ、幼なじみであるアレックス(演:サム・クラフリン)と友達以上恋人未満のなんとももどかしい関係を描いた作品。

2歳の頃から演技を続けてきたリリーの実力はバツグン!かわいいだけではないことが分かる作品です。

インスタグラムもかわいい♡オシャレ番長!

リリーはとにかくお洒落でファッショニスタ!

参考になるインスタグラムもぜひ覗いてみてくださいね。

父はエリック・ロバーツ。叔母はジュリア・ロバーツ!エマ・ロバーツ

TORONTO, ON - AUGUST 22: Emma Roberts attends Little Italy World Premiere at Scotiabank Theatre on August 22, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by George Pimentel/Getty Images)

名前:エマ・ローズ・ロバーツ

誕生日:1991年2月10日生まれ

出身地:アメリカ合衆国ニューヨーク州

身長:157cm

HELLOMAGAZINE.COM

「ロバーツ」という名前はピンと来た方、正解です。彼女の叔母はジュリア・ロバーツ。父親は俳優のエリック・ロバーツです。

こうして見てみると、ジュリア・ロバーツっぽさも感じ取ることが出来ますよね。

実力はあるのになかなかヒット作に恵まれない?

February

エマは多くの映画に出演しており、ラブストーリーものからホラーものまで幅広いジャンルの演技力に長けています。

ですが、実力はあるのになかなかヒット作に恵まれないタイプの女優さんです。

主演したホラー映画『フェブラリィ 悪霊館』では美しいエマを見ることが出来るのですが、B級映画止まりといったところ。

次回出演作『ビリオネア・ボーイズ・クラブ』には期待出来る!?

INTERNATIONAL PICTURES

エマの最新出演作『ビリオネア・ボーイズ・クラブ』は「キングスマン」のタロン・エガートンやアンセル・エルゴートらと共に出演。

1980年代初頭のロサンゼルスを舞台に実在した投資グループ「ビリオネア・ボーイズ・クラブ」が巻き起こしたスキャンダルを描いた作品。

エマはタロン演じるジョーと恋に落ちる役を演じます。

今度こそヒット作品となるか!?エマが気になった方必見のこの映画は2018年11月10日に公開予定です。