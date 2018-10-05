「アニドルカラーズ」初のファンミーティングが開催決定！出演声優によるトークショーなどが実施

ボルテージは、iOS/Android用アプリ「アニドルカラーズ」初のファンミーティングを、11月18日にユナイテッド・シネマ アクアシティ お台場にて開催する。

■「アニドルカラーズ」初のファンミーティングを開催！お台場に、豪華声優陣が勢ぞろい！

ファンミーティングには、蓮水巴瑠役の鈴木裕斗さん、土岐結人役の土岐隼一さん、夏月雫役の中澤まさともさん、夏月斗羽役の山谷祥生さんら、アニドルのキャラクターボイスを担当する豪華声優陣が登場いたします。トークショー・朗読劇・ミニゲームなど、1周年をお祝いする、さまざまな企画を予定しております。ぜひこの機会に、アニドルファンミーティングへ足をお運びください。

イベント内容

登壇者によるトークショー、朗読劇、グッズ販売など

出演

山谷祥生さん、中澤まさともさん、土岐隼一さん、鈴木裕斗さん

日時

2018年11月18日（日）
1回目：開演 14:30
2回目：開演 17:30

場所

ユナイテッド・シネマ アクアシティ お台場

※イベントの日時・内容は変更になる場合がございます。

チケット情報

  • アプリ先行抽選予約
  • 2018年10月13日（土）12:00〜10月21日（日）23:59
  • 一般先行抽選予約
  • 2018年10月27日（土）12:00〜11月2日（金）23:59
  • 一般先着販売
  • 2018年11月10日（土）10:00〜11月17日（土）23:59

アニドルカラーズ ファンミーティング特設サイト
https://dream.voltage.co.jp/anidol/realevent/1809_fanmeeting/

(C) ボルテージ

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