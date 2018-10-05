■「アニドルカラーズ」初のファンミーティングを開催！お台場に、豪華声優陣が勢ぞろい！
ファンミーティングには、蓮水巴瑠役の鈴木裕斗さん、土岐結人役の土岐隼一さん、夏月雫役の中澤まさともさん、夏月斗羽役の山谷祥生さんら、アニドルのキャラクターボイスを担当する豪華声優陣が登場いたします。トークショー・朗読劇・ミニゲームなど、1周年をお祝いする、さまざまな企画を予定しております。ぜひこの機会に、アニドルファンミーティングへ足をお運びください。
イベント内容
登壇者によるトークショー、朗読劇、グッズ販売など
出演
山谷祥生さん、中澤まさともさん、土岐隼一さん、鈴木裕斗さん
日時
2018年11月18日（日）
1回目：開演 14:30
2回目：開演 17:30
場所
ユナイテッド・シネマ アクアシティ お台場
※イベントの日時・内容は変更になる場合がございます。
チケット情報
- アプリ先行抽選予約
- 2018年10月13日（土）12:00〜10月21日（日）23:59
- 一般先行抽選予約
- 2018年10月27日（土）12:00〜11月2日（金）23:59
- 一般先着販売
- 2018年11月10日（土）10:00〜11月17日（土）23:59
アニドルカラーズ ファンミーティング特設サイト
https://dream.voltage.co.jp/anidol/realevent/1809_fanmeeting/
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