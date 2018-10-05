サイクルスポーツ.jp

【大阪】ラビットストリート本店「スペシャライズド2018モデルがさらにマークダウン！」

大阪のサイクルショップ「ラビットストリート住之江本店」では、スペシャライズド2018年モデルのロードバイク、MTB、クロスバイクをさらにお買い得価格で販売中。人気モデル・人気カラーは早いもの勝ち！

詳細はこちら

問・RABBIT STREET 本店
大阪府大阪市住之江区新北島３－２－２６
TEL 06-6683-6700
営業時間：月〜土 11：00～20：00、日・祝19:00まで
年中無休
info@rabbit-street.com
公式サイト
Facebook

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

サイクルスポーツ.jp

on

©株式会社八重洲出版

サイクルスポーツ

スポーツサイクルの専門情報サイトCYCLE SPORTS.jp。 新製品、レース、イベント、ショップ、サイクリングコースの情報を毎日更新

もっと情報を知りたい！