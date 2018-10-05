【大阪】ラビットストリート本店「スペシャライズド2018モデルがさらにマークダウン！」

大阪のサイクルショップ「ラビットストリート住之江本店」では、スペシャライズド2018年モデルのロードバイク、MTB、クロスバイクをさらにお買い得価格で販売中。人気モデル・人気カラーは早いもの勝ち！

詳細はこちら

問・RABBIT STREET 本店

大阪府大阪市住之江区新北島３－２－２６

TEL 06-6683-6700

営業時間：月〜土 11：00～20：00、日・祝19:00まで

年中無休

info@rabbit-street.com

公式サイト

Facebook