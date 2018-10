『SEKIRO』や『Deracine』など新作4タイトルが遊べる! フロム・ソフトウェアが試遊体験イベントを開催

フロム・ソフトウェアは、新作4タイトルがプレイできる試遊体験イベント「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Autumn 2018 in OSAKA」を、10月14日に開催すると発表しました。

このイベントでは、PS4/Xbox One/Windows向けアクションアドベンチャー『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(セキロ:シャドウズ ダイ トゥワイス)』や、同社が開発を手掛けるPSVR専用VRアドベンチャー『Deracine(デラシネ)』(発売元:株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)、10月18日発売予定のNintendo Switch向けアクションRPG『DARK SOULS REMASTERED(ダークソウル リマスタード)』、2019年中頃発売予定のPS4/Xbox One/Windows向けメカアクション『METAL WOLF CHAOS XD(メタルウルフカオス エックスディ)』の4タイトルを試遊可能。また、ステージイベントやプレゼントが当たるクイズ抽選会なども行われます。

試遊タイトルのひとつ『SEKIRO』は、今年の東京ゲームショウに出展されて大きな注目を集めました。今回発表されたイベントは、大阪市中央区にあるマイドーム大阪にて行われるので、東京ゲームショウよりも参加しやすい方も少なくないのでは。来場者特典となる「FROMSOFTWAREオリジナルピンズセット」も見逃せないアイテムとなりそうです。

興味がある方は、イベント概要をチェックし、当日に備えておきましょう。なお、入場は無料です。

◆開催概要 ■イベント名:FROMSOFTWARE GAMES EVENT Autumn 2018 in OSAKA ■開催日程:2018年10月14日(日) ■開催時間:12:00~18:00 ※11:00開場予定 ■開催場所:マイドーム大阪 Fホール 大阪市中央区本町橋2-5 (地下鉄「堺筋本町」より徒歩6分) ■実施内容 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICEの試遊体験プレイ Deracineの試遊体験プレイ DARK SOULS REMASTEREDの試遊体験プレイ METAL WOLF CHAOS XDの試遊体験プレイ 各種ステージイベントの開催 素敵なプレゼントが当たるクイズ抽選会 ※入場無料・入退場自由 ■特設サイト: https://www.fromsoftware.jp/jp/event2018/ ■来場者特典:FROMSOFTWAREオリジナルピンズセット ◆注意事項 ※本イベントへの入場は無料です。どなた様でもご入場いただけます。 ※会場までの交通費はお客様のご負担となります。 ※事前エントリーは不要で、当日の先着受付順となります。 ※ご来場者多数の場合は、試遊いただけない場合がありますので予めご了承ください。 ※お客様の年齢によって、一部試遊いただけないタイトルがございます。 ※試遊体験には当日配布される試遊整理券が必要です。 ※試遊整理券の配布は、会場入口でイベント当日の朝10時より配布を開始いたします。 ※イベントの日程および内容は予告なく変更となる場合があります。 ※『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』と『Deracine』の試遊はTGS出展バージョンです。 ※来場者プレゼントは数に限りがございます。予めご了承ください。 ◆補足情報 ■フロム・ソフトウェアのコスプレイヤーの皆様へ フロム・ソフトウェアのコスプレイヤーさんも歓迎! 本イベントでは、フロム・ソフトウェアのゲームタイトルに関するコスプレイヤーさんのご来場もお待ちしております。試遊スペースを除き、会場内を自由に歩き、写真撮影をしていただけます。 会場内には男女別の更衣室もご用意しておりますので、ライトなコスプレイヤーさんも本気なコスプレイヤーさんも是非ご来場ください。 ※武器などの長物については運営スタッフが注意を呼びかける場合がございます。 ※更衣室のスペースは限られておりますので譲り合ってご利用ください。 ※参加人数によっては十分な更衣スペースが確保できない場合がございます。予めご了承ください。

